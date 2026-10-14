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Путин поручил совершенствовать взаимодействие спецслужб и компаний на фоне киберугроз
Путин поручил совершенствовать взаимодействие спецслужб и компаний на фоне киберугроз - 14.10.2026, ПРАЙМ
Путин поручил совершенствовать взаимодействие спецслужб и компаний на фоне киберугроз
Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями,... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:49+0300
2026-10-14T15:49+0300
2026-10-14T15:49+0300
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами для нейтрализации возникающих киберугроз.
На совещании по вопросам повышения информационной безопасности в среду глава государства указал на киберугрозы, которые сегодня выходят на новый уровень на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой сталкивается Россия.
"Для нейтрализации этих угроз необходимо... повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами", - сказал Путин.
Он добавил, что рассчитывает в ходе совещания услышать предложения, которые позволят повысить уровень цифровой безопасности в России.
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами для нейтрализации возникающих киберугроз.
На совещании по вопросам повышения информационной безопасности в среду глава государства указал на киберугрозы, которые сегодня выходят на новый уровень на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой сталкивается Россия.
"Для нейтрализации этих угроз необходимо... повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами", - сказал Путин.
Он добавил, что рассчитывает в ходе совещания услышать предложения, которые позволят повысить уровень цифровой безопасности в России.