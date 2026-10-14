https://1prime.ru/20261014/putin-874234522.html

Путин поручил совершенствовать взаимодействие спецслужб и компаний на фоне киберугроз

Путин поручил совершенствовать взаимодействие спецслужб и компаний на фоне киберугроз - 14.10.2026, ПРАЙМ

Путин поручил совершенствовать взаимодействие спецслужб и компаний на фоне киберугроз

Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями,... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:49+0300

2026-10-14T15:49+0300

2026-10-14T15:49+0300

технологии

россия

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874234522.jpg?1791982142

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами для нейтрализации возникающих киберугроз. На совещании по вопросам повышения информационной безопасности в среду глава государства указал на киберугрозы, которые сегодня выходят на новый уровень на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой сталкивается Россия. "Для нейтрализации этих угроз необходимо... повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами", - сказал Путин. Он добавил, что рассчитывает в ходе совещания услышать предложения, которые позволят повысить уровень цифровой безопасности в России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, владимир путин