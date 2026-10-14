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Инвесторы вновь поверили в лучшее - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Инвесторы вновь поверили в лучшее
Инвесторы вновь поверили в лучшее - 14.10.2026, ПРАЙМ
Инвесторы вновь поверили в лучшее
Российский фондовый рынок во вторник вырос на фоне геополитических новостей, в частности, публикации в зарубежных СМИ о подготовке США и Европой нового мирного... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T09:02+0300
2026-10-14T09:02+0300
мнения аналитиков
рынок
сша
европа
украина
мосбиржа
банк россии
яндекс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874212128.jpg?1791957772
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок во вторник вырос на фоне геополитических новостей, в частности, публикации в зарубежных СМИ о подготовке США и Европой нового мирного плана по Украине. С российской стороны эти сообщения пока не получили подтверждений. Тем не менее индекс МосБиржи по состоянию на 19:40 прибавил 1,28%, поднявшись до 2419,63 п. и обновив максимум закрытия с 19 июня 2026 года. Долларовый индекс РТС вырос на 1,34%, впервые с 6 августа превысив отметку 900 п.В сегменте госдолга обстановка была менее оптимистичной: участники рынка ожидают, что ключевая ставка сохранится на уровне 14% не только на октябрьском заседании Банка России, но и до конца текущего года. На этом фоне индекс RGBI подрос незначительно — до 111,17 п.Рубль продолжил укрепление в свете договоренностей по поставкам российского дизельного топлива на мировой рынок. Мы полагаем, что в перспективе октября российская валюта продолжит консолидироваться в узком диапазоне 84-86 рублей за один доллар США за счет сохранения баланса на внутреннем рынке. Увеличение спроса на иностранную валюту будет компенсироваться ростом притока экспортной выручки и дополнительными продажами экспортеров. Компании будут аккумулировать рубли под "жирный" налоговый период, когда к стандартным налогам добавляется квартальный НДД.Акции "Яндекса" восстанавливаются после распродаж, вызванных новостями об атаках на дата-центры компании. "Яндекс" обещает бесплатный доступ к "Яндекс 360" и Yandex Cloud для действующих клиентов до конца октября, но восстановление инфраструктуры потребует много времени и затрат. На текущий момент оценить масштаб ущерба сложно, он может варьироваться от 4% выручки и EBITDA до гораздо более значимых цифр. Мы сохраняем осторожную позицию в отношении акций компании до получения комментариев менеджмента о размере ущерба.Акции АФК "Система" подорожали после продажи Альфа-банку 4,85% сети клиник "Медси". Холдинг сохранил контрольный пакет в 90,64%, но сумму сделки стороны не раскрывают. Финансовое положение ключевых активов холдинга остается крайне сложным, поэтому приток средств воспринимается инвесторами позитивно, однако масштаб этой сделки на фоне долгов компании очень невелик.Ускорение инфляции, повышенные инфляционные ожидания и преобладание проинфляционных рисков в целом формируют весьма пессимистичные ожидания по решению и сигналу Банка России на опорном заседании 23 октября. На этом фоне мы не исключаем, что оптимизм на фондовом рынке может скоро исчерпать себя, и индекс МосБиржи вернется к уровням 2300 п.Автор: Наталия Пырьева, директор аналитического департамента "Цифра брокер"
сша
европа
украина
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/06/0a/870673988_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_d1e11db297b299f9f2986080799e3230.jpg
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, сша, европа, украина, мосбиржа, банк россии, яндекс
Мнения аналитиков, Рынок, США, ЕВРОПА, УКРАИНА, Мосбиржа, Банк России, Яндекс
09:02 14.10.2026
 
Инвесторы вновь поверили в лучшее

Эксперт Пырьева: оптимизм на фондовом рынке может скоро исчерпать себя

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Глава аналитического департамента Цифра брокер Пырьева Наталия
Наталия Пырьева
глава аналитического департамента "Цифра брокер"
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский фондовый рынок во вторник вырос на фоне геополитических новостей, в частности, публикации в зарубежных СМИ о подготовке США и Европой нового мирного плана по Украине. С российской стороны эти сообщения пока не получили подтверждений. Тем не менее индекс МосБиржи по состоянию на 19:40 прибавил 1,28%, поднявшись до 2419,63 п. и обновив максимум закрытия с 19 июня 2026 года. Долларовый индекс РТС вырос на 1,34%, впервые с 6 августа превысив отметку 900 п.
В сегменте госдолга обстановка была менее оптимистичной: участники рынка ожидают, что ключевая ставка сохранится на уровне 14% не только на октябрьском заседании Банка России, но и до конца текущего года. На этом фоне индекс RGBI подрос незначительно — до 111,17 п.
Рубль продолжил укрепление в свете договоренностей по поставкам российского дизельного топлива на мировой рынок. Мы полагаем, что в перспективе октября российская валюта продолжит консолидироваться в узком диапазоне 84-86 рублей за один доллар США за счет сохранения баланса на внутреннем рынке. Увеличение спроса на иностранную валюту будет компенсироваться ростом притока экспортной выручки и дополнительными продажами экспортеров. Компании будут аккумулировать рубли под "жирный" налоговый период, когда к стандартным налогам добавляется квартальный НДД.
Акции "Яндекса" восстанавливаются после распродаж, вызванных новостями об атаках на дата-центры компании. "Яндекс" обещает бесплатный доступ к "Яндекс 360" и Yandex Cloud для действующих клиентов до конца октября, но восстановление инфраструктуры потребует много времени и затрат. На текущий момент оценить масштаб ущерба сложно, он может варьироваться от 4% выручки и EBITDA до гораздо более значимых цифр. Мы сохраняем осторожную позицию в отношении акций компании до получения комментариев менеджмента о размере ущерба.
Акции АФК "Система" подорожали после продажи Альфа-банку 4,85% сети клиник "Медси". Холдинг сохранил контрольный пакет в 90,64%, но сумму сделки стороны не раскрывают. Финансовое положение ключевых активов холдинга остается крайне сложным, поэтому приток средств воспринимается инвесторами позитивно, однако масштаб этой сделки на фоне долгов компании очень невелик.
Ускорение инфляции, повышенные инфляционные ожидания и преобладание проинфляционных рисков в целом формируют весьма пессимистичные ожидания по решению и сигналу Банка России на опорном заседании 23 октября. На этом фоне мы не исключаем, что оптимизм на фондовом рынке может скоро исчерпать себя, и индекс МосБиржи вернется к уровням 2300 п.

Автор: Наталия Пырьева, директор аналитического департамента "Цифра брокер"

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