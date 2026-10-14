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Raytheon поставит ВС США, Катару и Иордании компоненты систем борьбы с БПЛА - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Raytheon поставит ВС США, Катару и Иордании компоненты систем борьбы с БПЛА
Raytheon поставит ВС США, Катару и Иордании компоненты систем борьбы с БПЛА - 14.10.2026, ПРАЙМ
Raytheon поставит ВС США, Катару и Иордании компоненты систем борьбы с БПЛА
Американская оборонная корпорация Raytheon объявила о получении контракта на 729 миллионов долларов на поставку радаров и ракет для систем борьбы с... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T17:48+0300
2026-10-14T17:48+0300
сша
катар
иордания
raytheon technologies
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ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Американская оборонная корпорация Raytheon объявила о получении контракта на 729 миллионов долларов на поставку радаров и ракет для систем борьбы с беспилотниками для ВС США, Катара и Иордании. "Raytheon, входящая в корпорацию RTX, получила контракт на 729 миллионов долларов на поставку важнейших составляющих комплекса борьбы с беспилотниками LIDS для армии США, Катара и Иордании. LIDS, или система борьбы с небольшими и низкоскоростными БПЛА, включает в себя производимые Raytheon радары KuRFS и ракеты Coyote", - говорится в заявлении компании. Отмечается, что это первый экспортный контракт Raytheon на поставку KuRFS и Coyote. По заявлениям Raytheon, радар KuRFS позволяет обнаруживать и отслеживать цели в пределах 360-градусного угла обзора. Ракеты Coyote, в свою очередь, могут как перехватывать отдельные БПЛА, так и атаковать рои беспилотников, в том числе с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Контракт подразумевает поставку комплектаций как для стационарных, так и для мобильных версий LIDS.
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4.7
96
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сша, катар, иордания, raytheon technologies
США, КАТАР, ИОРДАНИЯ, Raytheon Technologies
17:48 14.10.2026
 
Raytheon поставит ВС США, Катару и Иордании компоненты систем борьбы с БПЛА

Raytheon поставит ВС США, Катару и Иордании компоненты систем борьбы с БПЛА на $729 млн

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ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Американская оборонная корпорация Raytheon объявила о получении контракта на 729 миллионов долларов на поставку радаров и ракет для систем борьбы с беспилотниками для ВС США, Катара и Иордании.
"Raytheon, входящая в корпорацию RTX, получила контракт на 729 миллионов долларов на поставку важнейших составляющих комплекса борьбы с беспилотниками LIDS для армии США, Катара и Иордании. LIDS, или система борьбы с небольшими и низкоскоростными БПЛА, включает в себя производимые Raytheon радары KuRFS и ракеты Coyote", - говорится в заявлении компании.
Отмечается, что это первый экспортный контракт Raytheon на поставку KuRFS и Coyote.
По заявлениям Raytheon, радар KuRFS позволяет обнаруживать и отслеживать цели в пределах 360-градусного угла обзора. Ракеты Coyote, в свою очередь, могут как перехватывать отдельные БПЛА, так и атаковать рои беспилотников, в том числе с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Контракт подразумевает поставку комплектаций как для стационарных, так и для мобильных версий LIDS.
 
СШАКАТАРИОРДАНИЯRaytheon Technologies
 
 
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