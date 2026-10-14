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Названы регионы России, где больше всего оформили ипотеку

Названы регионы России, где больше всего оформили ипотеку - 14.10.2026, ПРАЙМ

Названы регионы России, где больше всего оформили ипотеку

Больше всего ипотечных кредитов в августе оформили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тюменской области и Татарстана, следует из данных БКИ... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T04:48+0300

2026-10-14T04:48+0300

2026-10-14T04:48+0300

недвижимость

россия

бизнес

москва

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санкт-петербург

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Больше всего ипотечных кредитов в августе оформили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тюменской области и Татарстана, следует из данных БКИ "Скоринг Бюро", которые имеются в распоряжении РИА Новости. Лидером по выдачам ипотеки в августе стала Москва. Совокупный объем выданных ссуд увеличился на 10,9% по сравнению с августом прошлого года и составил 52,6 миллиарда рублей. Второе место заняла Московская область, где объем выдач ипотеки увеличился на 4% и составил 13,1 миллиарда рублей. Тройку лидеров по выданным ссудам замыкает Санкт-Петербург, в котором было выдано ипотеки на 21,7 миллиарда рублей. Рост в годовом выражении составил 4%. В Тюменской области объем предоставленных россиянам ипотечных средств снизился на 18% - до 14,6 миллиарда рублей, а в Татарстане – на 4%, до 12,9 миллиарда рублей.

москва

московская область

санкт-петербург

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, россия, бизнес, москва, московская область, санкт-петербург