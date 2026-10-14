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Названы регионы России, где больше всего оформили ипотеку
Названы регионы России, где больше всего оформили ипотеку - 14.10.2026, ПРАЙМ
Названы регионы России, где больше всего оформили ипотеку
Больше всего ипотечных кредитов в августе оформили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тюменской области и Татарстана, следует из данных БКИ... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T04:48+0300
2026-10-14T04:48+0300
2026-10-14T04:48+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Больше всего ипотечных кредитов в августе оформили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тюменской области и Татарстана, следует из данных БКИ "Скоринг Бюро", которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Лидером по выдачам ипотеки в августе стала Москва. Совокупный объем выданных ссуд увеличился на 10,9% по сравнению с августом прошлого года и составил 52,6 миллиарда рублей.
Второе место заняла Московская область, где объем выдач ипотеки увеличился на 4% и составил 13,1 миллиарда рублей.
Тройку лидеров по выданным ссудам замыкает Санкт-Петербург, в котором было выдано ипотеки на 21,7 миллиарда рублей. Рост в годовом выражении составил 4%.
В Тюменской области объем предоставленных россиянам ипотечных средств снизился на 18% - до 14,6 миллиарда рублей, а в Татарстане – на 4%, до 12,9 миллиарда рублей.
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Названы регионы России, где больше всего оформили ипотеку
"Скоринг Бюро": больше всего ипотечных кредитов в августе оформили москвичи
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Больше всего ипотечных кредитов в августе оформили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тюменской области и Татарстана, следует из данных БКИ "Скоринг Бюро", которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Лидером по выдачам ипотеки в августе стала Москва. Совокупный объем выданных ссуд увеличился на 10,9% по сравнению с августом прошлого года и составил 52,6 миллиарда рублей.
Второе место заняла Московская область, где объем выдач ипотеки увеличился на 4% и составил 13,1 миллиарда рублей.
Тройку лидеров по выданным ссудам замыкает Санкт-Петербург, в котором было выдано ипотеки на 21,7 миллиарда рублей. Рост в годовом выражении составил 4%.
В Тюменской области объем предоставленных россиянам ипотечных средств снизился на 18% - до 14,6 миллиарда рублей, а в Татарстане – на 4%, до 12,9 миллиарда рублей.