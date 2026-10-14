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Второй за сутки рейс Delta задержан из-за сообщения о бомбе
Второй за сутки рейс Delta задержан из-за сообщения о бомбе - 14.10.2026, ПРАЙМ
Второй за сутки рейс Delta задержан из-за сообщения о бомбе
Второй за сутки рейс американской авиакомпании Delta по маршруту Нью-Йорк - Тель-Авив был задержан и проверен после анонимного сообщения о взрывном устройстве... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:26+0300
2026-10-14T12:26+0300
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт - ПРАЙМ. Второй за сутки рейс американской авиакомпании Delta по маршруту Нью-Йорк - Тель-Авив был задержан и проверен после анонимного сообщения о взрывном устройстве на борту, сообщило в среду издание Jerusalem Post.
"Самолет авиакомпании Delta, следовавший из Нью-Йорка в Израиль, был задержан перед взлетом в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за угрозы взрыва, Самолету было отказано в разрешении на взлет после того, как полиция получила телефонный звонок о том, что на борту заложена бомба", - сообщило издание.
По его данным, власти подозревают, что звонивший мог быть тем же человеком, который ранее заявлял о заложенной бомбе на борту рейса Delta, приземлившегося в израильском аэропорту Бен-Гурион во вторник утром.
Самолету разрешили вылететь только после того, как американские органы безопасности завершили проверку и получили разрешение на полет от израильских служб безопасности.
Во вторник Управление аэропортов Израиля сообщило о получении сообщения о взрывном устройстве на борту рейса Delta, прибывшего из Нью-Йорка в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Спецслужбы обыскали рейс и не обнаружили ничего подозрительного на борту.
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бизнес, нью-йорк, тель-авив, израиль, джон кеннеди
Бизнес, Нью-Йорк, Тель-Авив, ИЗРАИЛЬ, Джон Кеннеди
Второй за сутки рейс Delta задержан из-за сообщения о бомбе
Jerusalem Post: второй за сутки рейс Delta задержали из-за сообщения о бомбе
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт - ПРАЙМ. Второй за сутки рейс американской авиакомпании Delta по маршруту Нью-Йорк - Тель-Авив был задержан и проверен после анонимного сообщения о взрывном устройстве на борту, сообщило в среду издание Jerusalem Post.
"Самолет авиакомпании Delta, следовавший из Нью-Йорка в Израиль, был задержан перед взлетом в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за угрозы взрыва, Самолету было отказано в разрешении на взлет после того, как полиция получила телефонный звонок о том, что на борту заложена бомба", - сообщило издание.
По его данным, власти подозревают, что звонивший мог быть тем же человеком, который ранее заявлял о заложенной бомбе на борту рейса Delta, приземлившегося в израильском аэропорту Бен-Гурион во вторник утром.
Самолету разрешили вылететь только после того, как американские органы безопасности завершили проверку и получили разрешение на полет от израильских служб безопасности.
Во вторник Управление аэропортов Израиля сообщило о получении сообщения о взрывном устройстве на борту рейса Delta, прибывшего из Нью-Йорка в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Спецслужбы обыскали рейс и не обнаружили ничего подозрительного на борту.