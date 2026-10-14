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Ремонт квартиры в доме-объекте культурного наследия не требует согласования

Ремонт квартиры в доме-объекте культурного наследия не требует согласования - 14.10.2026, ПРАЙМ

Ремонт квартиры в доме-объекте культурного наследия не требует согласования

Ремонт квартиры в доме-объекте культурного наследия, включая поклейку обоев, покраску стен и замену пола, если они не являются частью предмета охраны, не... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T07:43+0300

2026-10-14T07:43+0300

2026-10-14T07:43+0300

недвижимость

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госдума

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ремонт квартиры в доме-объекте культурного наследия, включая поклейку обоев, покраску стен и замену пола, если они не являются частью предмета охраны, не требуют согласования с органом охраны памятников, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Как отметил парламентарий, ремонт или перепланировка в квартире, которая находится в доме-объекте культурного наследия (ОКН) - вещь непростая. По его словам, этот процесс регулируется законом об объектах культурного наследия народов России и требует обязательного согласования с государственным органом охраны памятников. Колунов указал, что в каждом регионе он свой, в Москве, например, это департамент культурного наследия (ДКН). "Не все работы внутри квартиры, находящейся в доме-памятнике, требуют согласований. Без согласования можно проводить текущий ремонт поверхностей - поклейка обоев, покраска стен, замена пола и так далее, если они не являются частью предмета охраны", - сказал Колунов. Депутат добавил, что любая перепланировка и переустройство в доме-объекте культурного наследия - будь то перенос стен, сантехники, объединение комнат, а также замена оконных или дверных проемов, установка кондиционеров, решеток, остекление или изменение балконов – требуют согласований. Помимо этого, по его словам, в обязательном порядке согласовываются работы, затрагивающие несущие конструкции или элементы предмета охраны. "Порядок согласования, на примере нашей столицы, следующий: прежде всего необходимо проверить статус и предмет охраны через сервис mos.ru. Таким образом вы узнаете, входит ли ваша квартира или отдельные ее элементы в "предмет охраны". Если входит, следующим шагом станет получение задания от органа охраны. Вы подаете заявление на получение задания на проведение работ по сохранению ОКН в ДКН", - подчеркнул он. Колунов добавил, что заявление подается бесплатно, ответ занимает до 15 рабочих дней. "Далее необходимо обратиться в проектную организацию, имеющую лицензию Минкультуры и допуск СРО, для разработки проекта работ. В ряде случаев потребуется техническое заключение от специализированного центра или проведение государственной историко-культурной экспертизы. Затем готовый проект подается на согласование в ДКН и рассматривается в течение 40 рабочих дней. Подчеркну, если проект затрагивает перепланировку квартиры, необходимо получить распоряжение Мосжилинспекции, а далее проводится сам ремонт и его приемка", - пояснил он. Парламентарий уточнил, что ремонтные работы должны выполнять строительные организации с соответствующими допусками.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, общество , россия, москва, госдума