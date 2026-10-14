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Решение по продлению моратория на дивиденды "Россетей" еще не принято

Решение по продлению моратория на дивиденды "Россетей" еще не принято - 14.10.2026, ПРАЙМ

Решение по продлению моратория на дивиденды "Россетей" еще не принято

Решение по продлению моратория на выплату дивидендов "Россетей" на 2027 год еще не принято, заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:17+0300

2026-10-14T12:17+0300

2026-10-14T12:17+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Решение по продлению моратория на выплату дивидендов "Россетей" на 2027 год еще не принято, заявил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак. "Никакого нет, пока не принято... Для того, чтобы принять решение по дивидендам на следующий год, это решение нужно нам принять до 2028 года, получается", - сказал он журналистам в кулуарах Российской энергетической недели, отвечая на вопрос, принято ли решение о продлении моратория на выплату дивидендов акционерам "Россетей". Грабчак добавил, что Минфин РФ традиционно балансирует федеральный с учетом поступления дивидендов. Однако решение будет приниматься в том числе в зависимости от финансового состояния "Россетей". В мае Грабчак говорил, что Минэнерго России считает необходимым продолжать направлять дивиденды "Россетей" на инвестиции и после 2026 года. В 2023 году президент России Владимир Путин поручил правительству проработать ряд мер для господдержки "Россетей", в том числе - отказ от выплаты дивидендов компанией по итогам 2022-2026 годов. Как в том же году сообщал глава компании Андрей Рюмин, решение об отмене дивидендов "Россетей" до 2026 года может каждый год пересматриваться в зависимости от ситуации. В последний раз "Россети" выплачивали дивиденды по итогам 2020 года. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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