Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская компания Rockwool изменит название на АО "Р-Решения" - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/rockwool-874224777.html
Российская компания Rockwool изменит название на АО "Р-Решения"
Российская компания Rockwool изменит название на АО "Р-Решения" - 14.10.2026, ПРАЙМ
Российская компания Rockwool изменит название на АО "Р-Решения"
Российское подразделение датского производителя каменной ваты Rockwool – ООО "Роквул" – проведет реструктуризацию бизнеса, в результате которой изменит... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:00+0300
2026-10-14T13:00+0300
бизнес
московская область
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874224777.jpg?1791972037
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российское подразделение датского производителя каменной ваты Rockwool – ООО "Роквул" – проведет реструктуризацию бизнеса, в результате которой изменит организационно-правовую форму и название на АО "Р-Решения", сообщила пресс-служба компании. В конце прошлого года указом президента РФ Владимира Путина принадлежащие датской Rockwool A/S 100% ООО "Роквул" и 68% ООО "Роквул-Волга" были переданы во временное управление АО "Развитие строительных активов". "Архитектура компании будет пересобрана под центр принятия решений, который теперь находится в России. Это позволит быстрее и эффективнее внедрять новые управленческие решения, технологии и продукты", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Развития строительных активов" Тимура Амирова. Как уточняется в нем, реструктуризация предполагает создание единого холдинга и должна стать продолжением продуктового ребрендинга, предусматривающего разделение бизнеса по трем направлениям: тепло- и звукоизоляция ("Р-Вул"), акустические потолочные и стеновые решения ("Р-Звук") и субстраты для растениеводства ("Р-Грунт"). Компания также изменит названия производственных площадок: завод "Роквул" в Московской области изменит название на "Р-Вул Балашиха", ООО "Роквул Волга" – на "Р-Вул Алабуга", ООО "Роквул Урал" - на "Р-Вул Троицк", ООО "Роквул Север" – на "Р-Вул Выборг", добавляется в сообщении.
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, московская область, владимир путин
Бизнес, Московская область, Владимир Путин
13:00 14.10.2026
 
Российская компания Rockwool изменит название на АО "Р-Решения"

Российское подразделение датской компании Rockwool изменит название на АО "Р-Решения"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российское подразделение датского производителя каменной ваты Rockwool – ООО "Роквул" – проведет реструктуризацию бизнеса, в результате которой изменит организационно-правовую форму и название на АО "Р-Решения", сообщила пресс-служба компании.
В конце прошлого года указом президента РФ Владимира Путина принадлежащие датской Rockwool A/S 100% ООО "Роквул" и 68% ООО "Роквул-Волга" были переданы во временное управление АО "Развитие строительных активов".
"Архитектура компании будет пересобрана под центр принятия решений, который теперь находится в России. Это позволит быстрее и эффективнее внедрять новые управленческие решения, технологии и продукты", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Развития строительных активов" Тимура Амирова.
Как уточняется в нем, реструктуризация предполагает создание единого холдинга и должна стать продолжением продуктового ребрендинга, предусматривающего разделение бизнеса по трем направлениям: тепло- и звукоизоляция ("Р-Вул"), акустические потолочные и стеновые решения ("Р-Звук") и субстраты для растениеводства ("Р-Грунт").
Компания также изменит названия производственных площадок: завод "Роквул" в Московской области изменит название на "Р-Вул Балашиха", ООО "Роквул Волга" – на "Р-Вул Алабуга", ООО "Роквул Урал" - на "Р-Вул Троицк", ООО "Роквул Север" – на "Р-Вул Выборг", добавляется в сообщении.
 
БизнесМосковская областьВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала