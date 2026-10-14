https://1prime.ru/20261014/rockwool-874224777.html
Российская компания Rockwool изменит название на АО "Р-Решения"
Российская компания Rockwool изменит название на АО "Р-Решения" - 14.10.2026, ПРАЙМ
Российская компания Rockwool изменит название на АО "Р-Решения"
Российское подразделение датского производителя каменной ваты Rockwool – ООО "Роквул" – проведет реструктуризацию бизнеса, в результате которой изменит... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:00+0300
2026-10-14T13:00+0300
2026-10-14T13:00+0300
бизнес
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владимир путин
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российское подразделение датского производителя каменной ваты Rockwool – ООО "Роквул" – проведет реструктуризацию бизнеса, в результате которой изменит организационно-правовую форму и название на АО "Р-Решения", сообщила пресс-служба компании.
В конце прошлого года указом президента РФ Владимира Путина принадлежащие датской Rockwool A/S 100% ООО "Роквул" и 68% ООО "Роквул-Волга" были переданы во временное управление АО "Развитие строительных активов".
"Архитектура компании будет пересобрана под центр принятия решений, который теперь находится в России. Это позволит быстрее и эффективнее внедрять новые управленческие решения, технологии и продукты", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Развития строительных активов" Тимура Амирова.
Как уточняется в нем, реструктуризация предполагает создание единого холдинга и должна стать продолжением продуктового ребрендинга, предусматривающего разделение бизнеса по трем направлениям: тепло- и звукоизоляция ("Р-Вул"), акустические потолочные и стеновые решения ("Р-Звук") и субстраты для растениеводства ("Р-Грунт").
Компания также изменит названия производственных площадок: завод "Роквул" в Московской области изменит название на "Р-Вул Балашиха", ООО "Роквул Волга" – на "Р-Вул Алабуга", ООО "Роквул Урал" - на "Р-Вул Троицк", ООО "Роквул Север" – на "Р-Вул Выборг", добавляется в сообщении.
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бизнес, московская область, владимир путин
Бизнес, Московская область, Владимир Путин
Российская компания Rockwool изменит название на АО "Р-Решения"
Российское подразделение датской компании Rockwool изменит название на АО "Р-Решения"
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российское подразделение датского производителя каменной ваты Rockwool – ООО "Роквул" – проведет реструктуризацию бизнеса, в результате которой изменит организационно-правовую форму и название на АО "Р-Решения", сообщила пресс-служба компании.
В конце прошлого года указом президента РФ Владимира Путина принадлежащие датской Rockwool A/S 100% ООО "Роквул" и 68% ООО "Роквул-Волга" были переданы во временное управление АО "Развитие строительных активов".
"Архитектура компании будет пересобрана под центр принятия решений, который теперь находится в России. Это позволит быстрее и эффективнее внедрять новые управленческие решения, технологии и продукты", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Развития строительных активов" Тимура Амирова.
Как уточняется в нем, реструктуризация предполагает создание единого холдинга и должна стать продолжением продуктового ребрендинга, предусматривающего разделение бизнеса по трем направлениям: тепло- и звукоизоляция ("Р-Вул"), акустические потолочные и стеновые решения ("Р-Звук") и субстраты для растениеводства ("Р-Грунт").
Компания также изменит названия производственных площадок: завод "Роквул" в Московской области изменит название на "Р-Вул Балашиха", ООО "Роквул Волга" – на "Р-Вул Алабуга", ООО "Роквул Урал" - на "Р-Вул Троицк", ООО "Роквул Север" – на "Р-Вул Выборг", добавляется в сообщении.