https://1prime.ru/20261014/rockwool-874224777.html

Российская компания Rockwool изменит название на АО "Р-Решения"

Российская компания Rockwool изменит название на АО "Р-Решения" - 14.10.2026, ПРАЙМ

Российская компания Rockwool изменит название на АО "Р-Решения"

Российское подразделение датского производителя каменной ваты Rockwool – ООО "Роквул" – проведет реструктуризацию бизнеса, в результате которой изменит... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:00+0300

2026-10-14T13:00+0300

2026-10-14T13:00+0300

бизнес

московская область

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874224777.jpg?1791972037

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российское подразделение датского производителя каменной ваты Rockwool – ООО "Роквул" – проведет реструктуризацию бизнеса, в результате которой изменит организационно-правовую форму и название на АО "Р-Решения", сообщила пресс-служба компании. В конце прошлого года указом президента РФ Владимира Путина принадлежащие датской Rockwool A/S 100% ООО "Роквул" и 68% ООО "Роквул-Волга" были переданы во временное управление АО "Развитие строительных активов". "Архитектура компании будет пересобрана под центр принятия решений, который теперь находится в России. Это позволит быстрее и эффективнее внедрять новые управленческие решения, технологии и продукты", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Развития строительных активов" Тимура Амирова. Как уточняется в нем, реструктуризация предполагает создание единого холдинга и должна стать продолжением продуктового ребрендинга, предусматривающего разделение бизнеса по трем направлениям: тепло- и звукоизоляция ("Р-Вул"), акустические потолочные и стеновые решения ("Р-Звук") и субстраты для растениеводства ("Р-Грунт"). Компания также изменит названия производственных площадок: завод "Роквул" в Московской области изменит название на "Р-Вул Балашиха", ООО "Роквул Волга" – на "Р-Вул Алабуга", ООО "Роквул Урал" - на "Р-Вул Троицк", ООО "Роквул Север" – на "Р-Вул Выборг", добавляется в сообщении.

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, московская область, владимир путин