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"Росатом" продолжает поставки для западных АЭС

"Росатом" продолжает поставки для западных АЭС - 14.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" продолжает поставки для западных АЭС

"Росатом" продолжает поставки для западных АЭС, чтобы соблюсти основные постулаты безопасности атомной энергетики, заявил генеральный директор "Росатома"... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T17:35+0300

2026-10-14T17:35+0300

2026-10-14T17:35+0300

москва

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Росатом" продолжает поставки для западных АЭС, чтобы соблюсти основные постулаты безопасности атомной энергетики, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Народы других стран хотят сотрудничать с Россией в сфере мирного атома, отметил Лихачев в беседе с журналистами в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). "Мы участвуем в этом активно и продолжаем поставки, в том числе и в западные страны. По крайней мере, пока продолжаем, потому что знаем, что для них, для их атомной энергетики это будет иметь критическое значение, в первую очередь с точки зрения безопасности. И, исходя из наших обязательных принципов соблюдения основных постулатов безопасности, мы эти поставки сохраняем", - сказал Лихачев. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

москва

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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москва, алексей лихачев, росатом