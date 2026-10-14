https://1prime.ru/20261014/roskongress-874246170.html

В "Росконгрессе" назвали число участников Российской энергетической недели

В "Росконгрессе" назвали число участников Российской энергетической недели - 14.10.2026, ПРАЙМ

В "Росконгрессе" назвали число участников Российской энергетической недели

Участие в Российской энергетической неделе принимают более 5,3 тысячи представителей из 66 стран, что подтверждает высокий международный интерес к диалогу с... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T18:54+0300

2026-10-14T18:54+0300

2026-10-14T18:54+0300

россия

москва

росконгресс

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Участие в Российской энергетической неделе принимают более 5,3 тысячи представителей из 66 стран, что подтверждает высокий международный интерес к диалогу с Россией по вопросам развития энергетики, сообщил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Российской энергетической недели Антон Кобяков. "В настоящее время участие в форуме уже принимают более 5300 представителей из 66 стран. Такая широкая география подтверждает высокий международный интерес к диалогу с Россией по вопросам развития энергетики", – отметил Кобяков, слова которого приводятся в сообщении "Росконгресса". Отмечается, что с учетом изменяющихся геополитических условий и новых вызовов, стоящих перед мировым сообществом, Россия остается одним из ведущих участников глобального энергетического рынка и продолжает развивать сотрудничество с зарубежными партнерами. "Российская энергетическая неделя предоставляет возможность для прямого обсуждения актуальных отраслевых вопросов, поиска совместных решений и укрепления деловых связей", - добавил советник президента. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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