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В Роспотребнадзоре рассказали о правилах безопасности при сборе грибов - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В Роспотребнадзоре рассказали о правилах безопасности при сборе грибов
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах безопасности при сборе грибов - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах безопасности при сборе грибов
Опытные грибники соблюдают важное правило безопасности "сомневаешься - не бери", так как среди съедобных грибов часто встречаются их ядовитые двойники,... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T03:42+0300
2026-10-14T03:42+0300
бизнес
роспотребнадзор
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Опытные грибники соблюдают важное правило безопасности "сомневаешься - не бери", так как среди съедобных грибов часто встречаются их ядовитые двойники, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. "Главное правило опытного грибника: "Сомневаешься – не бери". Обратите внимание, что среди съедобных видов встречаются ядовитые двойники. Чтобы не подвергать здоровье своей семьи риску, соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении. Кроме того, не стоит собирать грибы, вид которых нельзя уверенно определить. При любых возникающих сомнениях не следует употреблять грибы в пищу. Домашние "народные" тесты на съедобность не гарантируют безопасности, подчеркнули в ведомстве. В Роспотребнадзоре добавили, что не рекомендуется собирать грибы вблизи дорог, промышленных зон, свалок и других загрязненных территорий, там грибы накапливают тяжелые металлы и другие вредные вещества. "Храните собранные грибы отдельно от продуктов питания. При подготовке к приготовлению тщательно промывайте грибы и удаляйте поврежденные участки. Не пробуйте сырые грибы на вкус", - отметили в ведомстве. Также при приготовлении стоит варить грибы в несколько приемов с заменой воды и строго следовать проверенным рецептам. "Для соления и маринования используйте только проверенные технологии и рецептуры", - заключили в Роспотребнадзоре.
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192
40
192
40
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бизнес, роспотребнадзор
Бизнес, Роспотребнадзор
03:42 14.10.2026
 
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах безопасности при сборе грибов

Роспотребнадзор: опытные грибники соблюдают правило безопасности "сомневаешься – не бери"

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Опытные грибники соблюдают важное правило безопасности "сомневаешься - не бери", так как среди съедобных грибов часто встречаются их ядовитые двойники, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Главное правило опытного грибника: "Сомневаешься – не бери". Обратите внимание, что среди съедобных видов встречаются ядовитые двойники. Чтобы не подвергать здоровье своей семьи риску, соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении.
Кроме того, не стоит собирать грибы, вид которых нельзя уверенно определить. При любых возникающих сомнениях не следует употреблять грибы в пищу. Домашние "народные" тесты на съедобность не гарантируют безопасности, подчеркнули в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что не рекомендуется собирать грибы вблизи дорог, промышленных зон, свалок и других загрязненных территорий, там грибы накапливают тяжелые металлы и другие вредные вещества.
"Храните собранные грибы отдельно от продуктов питания. При подготовке к приготовлению тщательно промывайте грибы и удаляйте поврежденные участки. Не пробуйте сырые грибы на вкус", - отметили в ведомстве.
Также при приготовлении стоит варить грибы в несколько приемов с заменой воды и строго следовать проверенным рецептам. "Для соления и маринования используйте только проверенные технологии и рецептуры", - заключили в Роспотребнадзоре.
 
БизнесРоспотребнадзор
 
 
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