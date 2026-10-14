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В России за три квартала инициировали 1,62 тысячи дел о банкротстве
В России за три квартала инициировали 1,62 тысячи дел о банкротстве - 14.10.2026, ПРАЙМ
В России за три квартала инициировали 1,62 тысячи дел о банкротстве
В отношении российских компаний из строительной отрасли за три квартала 2026 года инициировано 1,62 тысячи дел о банкротстве, что на 38% больше по сравнению с... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T06:27+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. В отношении российских компаний из строительной отрасли за три квартала 2026 года инициировано 1,62 тысячи дел о банкротстве, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Недвижимость в сервисе "Контур.Фокус".
По данным сервиса, больше всего дел о банкротстве инициировано в отношении компаний, зарегистрированных в Москве (455), Санкт-Петербурге (127), Московской области (104), Татарстане (79) и Краснодарском крае (52). На минимальном уровне этот показатель находится в Курганской области и на Чукотке (по одному делу), в Калмыкии, Брянской области, Бурятии и Марий Эл (по два дела).
Всего по состоянию на начало октября в России в процессе банкротства находится 8,059 тысячи юрлиц, относящихся к стройотрасли, что на 2% больше, чем годом ранее. "Это лишь 3% от всего числа компаний на строительном рынке России", – рассказали в "Контур.Фокусе".
Больше всего стройкомпаний-банкротов, по подсчетам сервиса, зарегистрировано в Москве (2,081 тысячи), Подмосковье (667), Петербурге (625), Краснодарском крае (367) и Татарстане (258). Меньше всего – на Чукотке (две компании), в Адыгее, Курганской области, Туве и Еврейской автономной области (по три).
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В России за три квартала инициировали 1,62 тысячи дел о банкротстве
В России за три квартала 2026 года инициировали 1,62 тысячи дел о банкротстве
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. В отношении российских компаний из строительной отрасли за три квартала 2026 года инициировано 1,62 тысячи дел о банкротстве, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Недвижимость в сервисе "Контур.Фокус".
По данным сервиса, больше всего дел о банкротстве инициировано в отношении компаний, зарегистрированных в Москве (455), Санкт-Петербурге (127), Московской области (104), Татарстане (79) и Краснодарском крае (52). На минимальном уровне этот показатель находится в Курганской области и на Чукотке (по одному делу), в Калмыкии, Брянской области, Бурятии и Марий Эл (по два дела).
Всего по состоянию на начало октября в России в процессе банкротства находится 8,059 тысячи юрлиц, относящихся к стройотрасли, что на 2% больше, чем годом ранее. "Это лишь 3% от всего числа компаний на строительном рынке России", – рассказали в "Контур.Фокусе".
Больше всего стройкомпаний-банкротов, по подсчетам сервиса, зарегистрировано в Москве (2,081 тысячи), Подмосковье (667), Петербурге (625), Краснодарском крае (367) и Татарстане (258). Меньше всего – на Чукотке (две компании), в Адыгее, Курганской области, Туве и Еврейской автономной области (по три).