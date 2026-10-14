Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России за три квартала инициировали 1,62 тысячи дел о банкротстве - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/rossija-874208412.html
В России за три квартала инициировали 1,62 тысячи дел о банкротстве
В России за три квартала инициировали 1,62 тысячи дел о банкротстве - 14.10.2026, ПРАЙМ
В России за три квартала инициировали 1,62 тысячи дел о банкротстве
В отношении российских компаний из строительной отрасли за три квартала 2026 года инициировано 1,62 тысячи дел о банкротстве, что на 38% больше по сравнению с... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T06:27+0300
2026-10-14T06:27+0300
бизнес
недвижимость
россия
москва
санкт-петербург
московская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874208412.jpg?1791948465
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. В отношении российских компаний из строительной отрасли за три квартала 2026 года инициировано 1,62 тысячи дел о банкротстве, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Недвижимость в сервисе "Контур.Фокус". По данным сервиса, больше всего дел о банкротстве инициировано в отношении компаний, зарегистрированных в Москве (455), Санкт-Петербурге (127), Московской области (104), Татарстане (79) и Краснодарском крае (52). На минимальном уровне этот показатель находится в Курганской области и на Чукотке (по одному делу), в Калмыкии, Брянской области, Бурятии и Марий Эл (по два дела). Всего по состоянию на начало октября в России в процессе банкротства находится 8,059 тысячи юрлиц, относящихся к стройотрасли, что на 2% больше, чем годом ранее. "Это лишь 3% от всего числа компаний на строительном рынке России", – рассказали в "Контур.Фокусе". Больше всего стройкомпаний-банкротов, по подсчетам сервиса, зарегистрировано в Москве (2,081 тысячи), Подмосковье (667), Петербурге (625), Краснодарском крае (367) и Татарстане (258). Меньше всего – на Чукотке (две компании), в Адыгее, Курганской области, Туве и Еврейской автономной области (по три).
москва
санкт-петербург
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, россия, москва, санкт-петербург, московская область
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область
06:27 14.10.2026
 
В России за три квартала инициировали 1,62 тысячи дел о банкротстве

В России за три квартала 2026 года инициировали 1,62 тысячи дел о банкротстве

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. В отношении российских компаний из строительной отрасли за три квартала 2026 года инициировано 1,62 тысячи дел о банкротстве, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Недвижимость в сервисе "Контур.Фокус".
По данным сервиса, больше всего дел о банкротстве инициировано в отношении компаний, зарегистрированных в Москве (455), Санкт-Петербурге (127), Московской области (104), Татарстане (79) и Краснодарском крае (52). На минимальном уровне этот показатель находится в Курганской области и на Чукотке (по одному делу), в Калмыкии, Брянской области, Бурятии и Марий Эл (по два дела).
Всего по состоянию на начало октября в России в процессе банкротства находится 8,059 тысячи юрлиц, относящихся к стройотрасли, что на 2% больше, чем годом ранее. "Это лишь 3% от всего числа компаний на строительном рынке России", – рассказали в "Контур.Фокусе".
Больше всего стройкомпаний-банкротов, по подсчетам сервиса, зарегистрировано в Москве (2,081 тысячи), Подмосковье (667), Петербурге (625), Краснодарском крае (367) и Татарстане (258). Меньше всего – на Чукотке (две компании), в Адыгее, Курганской области, Туве и Еврейской автономной области (по три).
 
БизнесНедвижимостьРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМосковская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала