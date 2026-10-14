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В двух регионах России стали чаще искать сушистов

В двух регионах России стали чаще искать сушистов - 14.10.2026, ПРАЙМ

В двух регионах России стали чаще искать сушистов

Работодатели стали чаще искать сушистов в двух регионах России: в Калужской области спрос на этих специалистов вырос на 69% за год, в Пензенской - на 43%,... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T07:06+0300

2026-10-14T07:06+0300

2026-10-14T07:06+0300

бизнес

россия

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омская область

авито работа

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Работодатели стали чаще искать сушистов в двух регионах России: в Калужской области спрос на этих специалистов вырос на 69% за год, в Пензенской - на 43%, следует из исследования аналитиков "Авито Работы", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты "Авито Работы" провели исследование рынка труда в отрасли общественного питания по итогам третьего квартала 2026 года, проанализировали насколько вырос спрос на работников и зарплатные предложения для них по регионам и специальностям по сравнению с третьим кварталом 2025 года. Согласно исследованию, в ряде регионов растет спрос на отдельные специальности общепита. Так, в Калужской области на 69% за год выросло количество вакансий для сушистов, которым работодатели готовы предложить в среднем 62 400 рублей в месяц. Также в этом регионе вырос спрос и на кондитеров - на 28% год к году, а зарплатные предложения для них составили 62 500 рублей в месяц. Вакансии для сушистов стали размещать чаще и в Пензенской области: за год их количество выросло на 43%, при этом в среднем им были готовы предложить 85 000 рублей в месяц. В топ-3 регионов по спросу на этих специалистов также вошла Тверская область, где сушистов искали на 30% чаще, чем годом ранее. Там им предлагали в среднем 90 000 рублей в месяц. Для кондитеров, помимо Калужской области, заметнее всего вырос интерес работодателей в Омской области - на 28% в годовом выражении. Средние зарплатные предложения для этих специалистов составили в среднем 57 500 рублей в месяц. В Кировской области спрос на кондитеров вырос на 10%, а зарплаты - до 65 000 рублей в месяц. Рост спроса, как пояснили в "Авито Работе", в этих регионах связан с развитием локального рынка общепита и открытием новых заведений, которым требуются специалисты. При этом, как отметили эксперты, самые высокие зарплатные предложения по отрасли общепита зафиксированы в Москве, где они составили 90 739 рублей в месяц, в Московской области - 86 596 рублей в месяц, а также в Санкт-Петербурге - 79 912 рублей в месяц.

калужская область

тверская область

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бизнес, россия, калужская область, тверская область, омская область, авито работа