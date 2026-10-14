https://1prime.ru/20261014/rossija-874212589.html
В России выросло число резюме с навыками работы с ИИ
В России выросло число резюме с навыками работы с ИИ - 14.10.2026, ПРАЙМ
В России выросло число резюме с навыками работы с ИИ
Количество резюме с навыками работы с искусственным интеллектом в России выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T09:16+0300
2026-10-14T09:16+0300
2026-10-14T09:16+0300
технологии
россия
бизнес
центральный федеральный округ
авито работа
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874212589.jpg?1791958619
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Количество резюме с навыками работы с искусственным интеллектом в России выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в "Авито Работе", говоря о результатах по итогам первых трех кварталов года.
"Число резюме с навыками работы с искусственным интеллектом в России выросло почти вдвое — на 98% за год", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что чаще всего такие навыки стали указывать специалисты по продажам, по документообороту и, предсказуемо, из сферы информационных технологий.
В частности, рост интереса к искусственному интеллекту среди специалистов по продажам может быть связан с тем, что нейросети помогают в повседневных задачах: подготовке коммерческих предложений, анализе запросов клиентов и составлении отчетов, предположили в "Авито Работе".
В сфере информационных технологий искусственный интеллект в свою очередь упрощает работу с кодом и поиск ошибок.
Но во всех случаях эти технологии выступают помощником, позволяя специалистам быстрее справляться с рутинными задачами, быстрее работать с большими объемами информации и уделять больше внимания профильным обязанностям.
В региональном разрезе активнее всего подобные навыки добавляли в резюме соискатели из Приволжского федерального округа. На втором месте — Центральный федеральный округ, где количество таких резюме увеличилось на 102%. Тройку лидеров замкнул Северо-Западный федеральный округ.
Далее идут Южный федеральный округ, где количество резюме с навыками работы с искусственным интеллектом выросло на 96%, и Сибирский, где число таких резюме увеличилось на 95%.
Умение применять искусственный интеллект становится одним из навыков, которые соискатели стремятся подчеркнуть в резюме, заключили в компании.
центральный федеральный округ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, бизнес, центральный федеральный округ, авито работа
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, Центральный федеральный округ, Авито Работа
В России выросло число резюме с навыками работы с ИИ
"Авито Работа": число резюме с навыками работы с ИИ в России выросло почти вдвое
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Количество резюме с навыками работы с искусственным интеллектом в России выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в "Авито Работе", говоря о результатах по итогам первых трех кварталов года.
"Число резюме с навыками работы с искусственным интеллектом в России выросло почти вдвое — на 98% за год", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что чаще всего такие навыки стали указывать специалисты по продажам, по документообороту и, предсказуемо, из сферы информационных технологий.
В частности, рост интереса к искусственному интеллекту среди специалистов по продажам может быть связан с тем, что нейросети помогают в повседневных задачах: подготовке коммерческих предложений, анализе запросов клиентов и составлении отчетов, предположили в "Авито Работе".
В сфере информационных технологий искусственный интеллект в свою очередь упрощает работу с кодом и поиск ошибок.
Но во всех случаях эти технологии выступают помощником, позволяя специалистам быстрее справляться с рутинными задачами, быстрее работать с большими объемами информации и уделять больше внимания профильным обязанностям.
В региональном разрезе активнее всего подобные навыки добавляли в резюме соискатели из Приволжского федерального округа. На втором месте — Центральный федеральный округ, где количество таких резюме увеличилось на 102%. Тройку лидеров замкнул Северо-Западный федеральный округ.
Далее идут Южный федеральный округ, где количество резюме с навыками работы с искусственным интеллектом выросло на 96%, и Сибирский, где число таких резюме увеличилось на 95%.
Умение применять искусственный интеллект становится одним из навыков, которые соискатели стремятся подчеркнуть в резюме, заключили в компании.