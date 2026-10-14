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В России выросло число резюме с навыками работы с ИИ

В России выросло число резюме с навыками работы с ИИ - 14.10.2026, ПРАЙМ

В России выросло число резюме с навыками работы с ИИ

Количество резюме с навыками работы с искусственным интеллектом в России выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T09:16+0300

2026-10-14T09:16+0300

2026-10-14T09:16+0300

технологии

россия

бизнес

центральный федеральный округ

авито работа

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874212589.jpg?1791958619

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Количество резюме с навыками работы с искусственным интеллектом в России выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в "Авито Работе", говоря о результатах по итогам первых трех кварталов года. "Число резюме с навыками работы с искусственным интеллектом в России выросло почти вдвое — на 98% за год", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что чаще всего такие навыки стали указывать специалисты по продажам, по документообороту и, предсказуемо, из сферы информационных технологий. В частности, рост интереса к искусственному интеллекту среди специалистов по продажам может быть связан с тем, что нейросети помогают в повседневных задачах: подготовке коммерческих предложений, анализе запросов клиентов и составлении отчетов, предположили в "Авито Работе". В сфере информационных технологий искусственный интеллект в свою очередь упрощает работу с кодом и поиск ошибок. Но во всех случаях эти технологии выступают помощником, позволяя специалистам быстрее справляться с рутинными задачами, быстрее работать с большими объемами информации и уделять больше внимания профильным обязанностям. В региональном разрезе активнее всего подобные навыки добавляли в резюме соискатели из Приволжского федерального округа. На втором месте — Центральный федеральный округ, где количество таких резюме увеличилось на 102%. Тройку лидеров замкнул Северо-Западный федеральный округ. Далее идут Южный федеральный округ, где количество резюме с навыками работы с искусственным интеллектом выросло на 96%, и Сибирский, где число таких резюме увеличилось на 95%. Умение применять искусственный интеллект становится одним из навыков, которые соискатели стремятся подчеркнуть в резюме, заключили в компании.

центральный федеральный округ

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, бизнес, центральный федеральный округ, авито работа