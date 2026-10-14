https://1prime.ru/20261014/rossija-874220746.html
Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса - 14.10.2026, ПРАЙМ
Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи сервиса Mail.Ru в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:11+0300
2026-10-14T12:11+0300
2026-10-14T12:11+0300
технологии
бизнес
общество
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Пользователи сервиса Mail.Ru в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным сервиса, на 11.44 мск количество жалоб за час превысило 5,5 тысяч, а за сутки - 7 тысяч.
Жалобы начали поступать в районе 11.00 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Санкт-Петербурга. Также о неполадках сообщили пользователи из Москвы, Московской, Нижегородской и Ленинградской областей.
По данным Detector404, большая часть пользователей жалуется на работу самого сервиса, личного кабинета, мобильного приложения и сайта.
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технологии, бизнес, общество , санкт-петербург, москва, ленинградская область
Технологии, Бизнес, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Ленинградская область
Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Пользователи сервиса Mail.Ru в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным сервиса, на 11.44 мск количество жалоб за час превысило 5,5 тысяч, а за сутки - 7 тысяч.
Жалобы начали поступать в районе 11.00 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Санкт-Петербурга. Также о неполадках сообщили пользователи из Москвы, Московской, Нижегородской и Ленинградской областей.
По данным Detector404, большая часть пользователей жалуется на работу самого сервиса, личного кабинета, мобильного приложения и сайта.