https://1prime.ru/20261014/rossija-874220746.html

Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса - 14.10.2026, ПРАЙМ

Пользователи Mail.Ru в России пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи сервиса Mail.Ru в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:11+0300

2026-10-14T12:11+0300

2026-10-14T12:11+0300

технологии

бизнес

общество

санкт-петербург

москва

ленинградская область

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Пользователи сервиса Mail.Ru в России жалуются на сбои в его работе, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным сервиса, на 11.44 мск количество жалоб за час превысило 5,5 тысяч, а за сутки - 7 тысяч. Жалобы начали поступать в районе 11.00 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из Санкт-Петербурга. Также о неполадках сообщили пользователи из Москвы, Московской, Нижегородской и Ленинградской областей. По данным Detector404, большая часть пользователей жалуется на работу самого сервиса, личного кабинета, мобильного приложения и сайта.

санкт-петербург

москва

ленинградская область

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технологии, бизнес, общество , санкт-петербург, москва, ленинградская область