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В России в 2025 году штрафовали более 126 тысяч водителей

В России в 2025 году штрафовали более 126 тысяч водителей - 14.10.2026, ПРАЙМ

В России в 2025 году штрафовали более 126 тысяч водителей

Российские суды в 2025 году привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу более 126 тысяч водителей, что на 8,9% ниже уровня предыдущего года,... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:26+0300

2026-10-14T12:26+0300

2026-10-14T12:26+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российские суды в 2025 году привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу более 126 тысяч водителей, что на 8,9% ниже уровня предыдущего года, следует из сводных данных Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно этим данным, за впервые совершенный выезд на встречную полосу в 2025 году суды наказали 115,9 тысячи автомобилистов, что на 9,6% меньше, чем годом ранее. Из них почти 106 тысяч водителей получили штрафы, а еще 9,9 тысячи - лишись водительских прав. За повторный выезд на встречную полосу наказанию подвергнуты более 10,2 тысячи человек, что на 10,1% ниже уровня 2024 года. В 2025 году число автомобилистов, привлеченных к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, снизилось на 6% по сравнению с предыдущим годом и составило 190,7 тысячи. Также за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянение в этот период наказали свыше 144 тысяч водителей со снижением на 3,8% к 2024 году. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее заявил, что число погибших и пострадавших в ДТП в России сократилось в 2025 году. РИА Новости по данным статистики выяснило, что число ДТП, в которых пострадал хотя бы один человек, в России по итогам 2025 года составило 128 тысяч (снижение на 3% к 2024 году), за последние пять лет меньше ДТП было зарегистрировано только в 2022 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , владимир колокольцев, мвд