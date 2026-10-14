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В России снизилось число студентов, принятых на платное обучение - 14.10.2026, ПРАЙМ
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В России снизилось число студентов, принятых на платное обучение
В России снизилось число студентов, принятых на платное обучение - 14.10.2026, ПРАЙМ
В России снизилось число студентов, принятых на платное обучение
Количество студентов, принятых на платное обучение по 40 направлениям, снизилось в российских вузах на 28%, почти на 100 тысяч человек за год, сообщил глава... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:51+0300
2026-10-14T12:51+0300
россия
общество
минобрнауки
совет федерации
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Количество студентов, принятых на платное обучение по 40 направлениям, снизилось в российских вузах на 28%, почти на 100 тысяч человек за год, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Регулирование платного приема в российские вузы началось в ходе приемной кампании 2026 года. В перечень вошли 40 специальностей, прежде всего менеджмент, экономика и право. "В результате регулирования количество принятых на договорной основе по этим 40 направлениям снизилось на 28% за год - почти на 100 тысяч человек. При этом по очной форме - чуть больше 30 тысяч, по заочной - 66 965", - сказал Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Он отметил, что одновременно вырос средний балл ЕГЭ платников - в целом на полтора балла, а по юриспруденции - на 3 балла.
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40
россия, общество , минобрнауки, совет федерации
РОССИЯ, Общество , Минобрнауки, Совет Федерации
12:51 14.10.2026
 
В России снизилось число студентов, принятых на платное обучение

Фальков: число студентов, принятых на платное обучение по 40 направлениям, снизилось

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Количество студентов, принятых на платное обучение по 40 направлениям, снизилось в российских вузах на 28%, почти на 100 тысяч человек за год, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Регулирование платного приема в российские вузы началось в ходе приемной кампании 2026 года. В перечень вошли 40 специальностей, прежде всего менеджмент, экономика и право.
"В результате регулирования количество принятых на договорной основе по этим 40 направлениям снизилось на 28% за год - почти на 100 тысяч человек. При этом по очной форме - чуть больше 30 тысяч, по заочной - 66 965", - сказал Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Он отметил, что одновременно вырос средний балл ЕГЭ платников - в целом на полтора балла, а по юриспруденции - на 3 балла.
 
РОССИЯОбществоМинобрнаукиСовет Федерации
 
 
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