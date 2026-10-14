https://1prime.ru/20261014/rossija-874224354.html

В России снизилось число студентов, принятых на платное обучение

В России снизилось число студентов, принятых на платное обучение - 14.10.2026, ПРАЙМ

В России снизилось число студентов, принятых на платное обучение

Количество студентов, принятых на платное обучение по 40 направлениям, снизилось в российских вузах на 28%, почти на 100 тысяч человек за год, сообщил глава... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:51+0300

2026-10-14T12:51+0300

2026-10-14T12:51+0300

россия

общество

минобрнауки

совет федерации

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Количество студентов, принятых на платное обучение по 40 направлениям, снизилось в российских вузах на 28%, почти на 100 тысяч человек за год, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Регулирование платного приема в российские вузы началось в ходе приемной кампании 2026 года. В перечень вошли 40 специальностей, прежде всего менеджмент, экономика и право. "В результате регулирования количество принятых на договорной основе по этим 40 направлениям снизилось на 28% за год - почти на 100 тысяч человек. При этом по очной форме - чуть больше 30 тысяч, по заочной - 66 965", - сказал Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Он отметил, что одновременно вырос средний балл ЕГЭ платников - в целом на полтора балла, а по юриспруденции - на 3 балла.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , минобрнауки, совет федерации