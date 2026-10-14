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Россия к 2030 году сможет перерабатывать половину вылова минтая

Россия к 2030 году сможет перерабатывать половину вылова минтая - 14.10.2026, ПРАЙМ

Россия к 2030 году сможет перерабатывать половину вылова минтая

Россия к 2030 году сможет перерабатывать в филе и сурими половину вылова минтая, тогда как по итогам прошлого года производство охватывало 37% вылова, рассказал | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:15+0300

2026-10-14T13:15+0300

2026-10-14T13:15+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия к 2030 году сможет перерабатывать в филе и сурими половину вылова минтая, тогда как по итогам прошлого года производство охватывало 37% вылова, рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) России Алексей Буглак в своем докладе на International Groundfish Forum. "В 2025 году 37% российского улова минтая было направлено на производство филе и сурими. С учетом планируемого ввода в эксплуатацию новых судов и перерабатывающих предприятий ожидается, что к 2030 году мощности по производству филе и сурими покроют 50% общего вылова минтая в стране – порядка 1 миллиона тонн", - говорится в докладе. Отмечается, что в 2025 году общий вылов минтая в России увеличился на 9% и достиг 2,175 миллиона тонн, из них 87% было переработано в море, оставшаяся часть – на береговых заводах. "В текущем году мы ожидаем, что общий вылов составит около 2,2 миллиона тонн", - рассказал Буглак.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность