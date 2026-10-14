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В России в сентябре почти не изменилась доля отказов по кредитам

В России в сентябре почти не изменилась доля отказов по кредитам - 14.10.2026, ПРАЙМ

В России в сентябре почти не изменилась доля отказов по кредитам

Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в сентябре почти не изменилась в стране и составила 79,2%, сообщает Национальное бюро кредитных историй... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:49+0300

2026-10-14T13:49+0300

2026-10-14T13:49+0300

финансы

россия

оренбургская область

санкт-петербург

приморский край

алексей волков

нбки

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в сентябре почти не изменилась в стране и составила 79,2%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на потребительские кредиты и кредиты наличными в сентябре 2026 года составила 79,2% и продолжает оставаться на стабильно высоком уровне", - говорится в сообщении. Так, согласно таблице НБКИ, в августе доля отказов составила 79,1%, в июле 80,5%, а в сентябре прошлого года - 82,3%. Наибольшие доли отказов среди 30 региональных лидеров по активности потребительского кредитования были отмечены в Забайкальском крае (81,4%), Кемеровской (81,1%) и Новосибирской (81%) областях, а также Ставропольском крае (80,9%) и Оренбургской области (80,7%). С другой стороны, наименьшие доли отказов были зафиксированы в Нижегородской (75,6%), Белгородской (76,1%) и Воронежской (76,3%) областях, а также Санкт-Петербурге (76,5%) и Приморском крае (76,5%). Отмечается, что в Москве доля отказов по кредитам наличными в сентябре также оказалась близкой к эти показателям и составила 76,8%. Такие относительно низкие уровни отказов свидетельствует о более качественном потоке заявителей или более мягкой скоринговой политике банков, рассуждают в НБКИ. Наиболее серьезная динамика снижения доли отказов в сентябре по сравнению с августом была зафиксирована в Хабаровском (-0,7 п.п.) и Забайкальском (-0,5 п.п.) краях, а также в Иркутской (-0,4 п.п.), Нижегородской (-0,4 п.п.) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (-0,4 п.п.) областях. "Доля отказов по заявкам на кредиты наличными продолжает оставаться на очень высоком уровне – около 80%. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. "В свою очередь конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга – более 750 баллов) нарастает. По заявкам таких заемщиков доля отказов по заявкам на потребкредиты в настоящее время составляет 49%", - также отметил Волков.

оренбургская область

санкт-петербург

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