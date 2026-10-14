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В России построят новый плацкартный вагон с более длинными полками

В России построят новый плацкартный вагон с более длинными полками - 14.10.2026, ПРАЙМ

В России построят новый плацкартный вагон с более длинными полками

Новый плацкартный вагон с более длинными полками построят в России в 2026 году, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:36+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Новый плацкартный вагон с более длинными полками построят в России в 2026 году, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников. Речь идет вагонах габарита Т, которые имеют большие габариты по сравнению со стандартными. "Продолжаем развивать линейку вагонов габарита Т. В прошлом году мы запустили штабной купейный. В этом году мы должны вместе с коллегами с Тверского вагоностроительного завода сделать, изготовить вагон плацкартный", - сказал Колесников, выступая на форуме "Общественный транспорт 2026". Ведется работа над созданием вагона-ресторана, вагона СВ и люкс в габарите Т и по некоторым модификациям этих вагонов, добавил заместитель гендиректора РЖД. Новые вагоны купе с более длинными полками в 2025 году начали курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом. Они имеют полки длиной 2 метра. Проход по салону такого вагона увеличен на 9 сантиметров, спальные места - на 15 сантиметров. Здесь 40 мест вместо стандартных 36. О том, что РЖД в 2026 году ждут строительства плацкартного вагона с увеличенными габаритами, Колесников говорил в интервью РИА Новости летом 2025 года. Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.

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