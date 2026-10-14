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Схему развития электроэнергетики России утвердят к 1 декабря

Схему развития электроэнергетики России утвердят к 1 декабря - 14.10.2026, ПРАЙМ

Схему развития электроэнергетики России утвердят к 1 декабря

Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2027-2032 годы утвердят к 1 декабря, документ предусматривает ввод дополнительной... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T17:53+0300

2026-10-14T17:53+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2027-2032 годы утвердят к 1 декабря, документ предусматривает ввод дополнительной генерации в столичном регионе, Дагестане и изолированных энергосистемах Дальнего Востока, сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко. Заседание правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики прошло под председательством вице-премьера РФ Александра Новака на полях Международного форума "Российская энергетическая неделя". Главным вопросом повестки стал проект СиПР на 2027-2032 годы. "В ближайшее время пройдет согласительное совещание с заинтересованными сторонами, и к 1 декабря схема и программа будет утверждена. Документ предусматривает ввод дополнительных генерирующих мощностей в Московской энергосистеме, Дагестане и изолированных энергосистемах Дальнего Востока", - подчеркнул Конюшенко, его слова приводятся в сообщении Минэнерго. Замминистра напомнил, что долгосрочное развитие отрасли определяет Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики. Среднесрочные планы на шесть лет задает СиПР. Ее ежегодно разрабатывает "Системный оператор", а затем документ согласуется со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с энергетическими компаниями и региональными органами власти. В Минэнерго отметили, что в проекте учтены ранее принятые решения о вводе около 5,7 ГВт тепловых генерирующих мощностей. Также учтены крупные проекты развития магистральной сетевой инфраструктуры Московской энергосистемы и строительство систем накопления электроэнергии на Юге России. В этом году в документе впервые появился отдельный раздел о развитии электросетевого комплекса. Он сформирован по предложениям сетевых организаций, прежде всего "Россетей", на основе регуляторных соглашений. Его цель - опережающее развитие инфраструктуры. Прогноз потребления электроэнергии и мощности уточнен с учетом актуальных планов потребителей и инвесторов, в том числе роста потребления центрами обработки данных. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, дагестан, дальний восток, москва, александр новак, россети