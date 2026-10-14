https://1prime.ru/20261014/rossija-874245932.html

Минцифры расширило список ситуаций для Цифрового ID детей в "Максе"

Минцифры расширило список ситуаций для Цифрового ID детей в "Максе" - 14.10.2026, ПРАЙМ

Минцифры расширило список ситуаций для Цифрового ID детей в "Максе"

Правительство РФ расширило список ситуаций, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью Цифрового ID в "Максе",... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T18:51+0300

2026-10-14T18:51+0300

2026-10-14T19:00+0300

общество

бизнес

россия

минцифры

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило список ситуаций, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью Цифрового ID в "Максе", рассказало Минцифры. "Ситуаций, в которых можно предъявить свидетельство о рождении в "Максе", стало больше. Правительство определило случаи, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью Цифрового ID в "Максе". Воспользоваться сервисом можно будет по мере подключения к нему организаций", - говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что использование электронного варианта документа добровольно: бумажное свидетельство о рождении продолжает действовать. Электронный документ можно будет предъявлять при покупке билетов, использовании льготного или бесплатного проезда и посадке в транспорт, при обращении в медицинские организации за помощью по ОМС, при посещении МФЦ. Кроме того, воспользоваться им можно будет при посещении музеев, культурно-просветительных и спортивных мероприятий, а также при покупке льготных билетов и при получении ребенком или его родителем других услуг, для которых нужно подтвердить личность. В Минцифры уточнили, что свидетельство о рождении ребенка находится в разделе "Семья и дети" сервиса Цифровой ID в "Максе". Родитель может предъявить сведения из документа с помощью QR-кода. Ранее такая возможность уже появилась при заселении в гостиницу: родитель показывает QR-код на стойке регистрации, а сотрудник считывает данные. К сервису подключены более трех тысяч гостиниц по всей России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, россия, минцифры