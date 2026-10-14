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Минцифры расширило список ситуаций для Цифрового ID детей в "Максе" - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Минцифры расширило список ситуаций для Цифрового ID детей в "Максе"
Минцифры расширило список ситуаций для Цифрового ID детей в "Максе" - 14.10.2026, ПРАЙМ
Минцифры расширило список ситуаций для Цифрового ID детей в "Максе"
Правительство РФ расширило список ситуаций, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью Цифрового ID в "Максе",... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:51+0300
2026-10-14T19:00+0300
общество
бизнес
россия
минцифры
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874245932.jpg?1791993610
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило список ситуаций, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью Цифрового ID в "Максе", рассказало Минцифры. "Ситуаций, в которых можно предъявить свидетельство о рождении в "Максе", стало больше. Правительство определило случаи, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью Цифрового ID в "Максе". Воспользоваться сервисом можно будет по мере подключения к нему организаций", - говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что использование электронного варианта документа добровольно: бумажное свидетельство о рождении продолжает действовать. Электронный документ можно будет предъявлять при покупке билетов, использовании льготного или бесплатного проезда и посадке в транспорт, при обращении в медицинские организации за помощью по ОМС, при посещении МФЦ. Кроме того, воспользоваться им можно будет при посещении музеев, культурно-просветительных и спортивных мероприятий, а также при покупке льготных билетов и при получении ребенком или его родителем других услуг, для которых нужно подтвердить личность. В Минцифры уточнили, что свидетельство о рождении ребенка находится в разделе "Семья и дети" сервиса Цифровой ID в "Максе". Родитель может предъявить сведения из документа с помощью QR-кода. Ранее такая возможность уже появилась при заселении в гостиницу: родитель показывает QR-код на стойке регистрации, а сотрудник считывает данные. К сервису подключены более трех тысяч гостиниц по всей России.
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общество , бизнес, россия, минцифры
Общество , Бизнес, РОССИЯ, Минцифры
18:51 14.10.2026 (обновлено: 19:00 14.10.2026)
 
Минцифры расширило список ситуаций для Цифрового ID детей в "Максе"

Минцифры: родители смогут подтверждать личность детей с помощью Цифрового ID в "Максе"

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило список ситуаций, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью Цифрового ID в "Максе", рассказало Минцифры.
"Ситуаций, в которых можно предъявить свидетельство о рождении в "Максе", стало больше. Правительство определило случаи, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью Цифрового ID в "Максе". Воспользоваться сервисом можно будет по мере подключения к нему организаций", - говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что использование электронного варианта документа добровольно: бумажное свидетельство о рождении продолжает действовать.
Электронный документ можно будет предъявлять при покупке билетов, использовании льготного или бесплатного проезда и посадке в транспорт, при обращении в медицинские организации за помощью по ОМС, при посещении МФЦ.
Кроме того, воспользоваться им можно будет при посещении музеев, культурно-просветительных и спортивных мероприятий, а также при покупке льготных билетов и при получении ребенком или его родителем других услуг, для которых нужно подтвердить личность.
В Минцифры уточнили, что свидетельство о рождении ребенка находится в разделе "Семья и дети" сервиса Цифровой ID в "Максе". Родитель может предъявить сведения из документа с помощью QR-кода.
Ранее такая возможность уже появилась при заселении в гостиницу: родитель показывает QR-код на стойке регистрации, а сотрудник считывает данные. К сервису подключены более трех тысяч гостиниц по всей России.
 
ОбществоБизнесРОССИЯМинцифры
 
 
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