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Бензин и дизтопливо на АЗС за неделю в среднем подешевели на 0,06%
Бензин и дизтопливо на АЗС за неделю в среднем подешевели на 0,06% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Бензин и дизтопливо на АЗС за неделю в среднем подешевели на 0,06%
Средняя розничная цена бензина и дизтоплива в России за неделю с 6 по 12 октября снизилась 0,06%, свидетельствуют данные Росстата. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T19:25+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина и дизтоплива в России за неделю с 6 по 12 октября снизилась 0,06%, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период АИ-92 подешевел в среднем на 0,01% - до 74,71 рубля за литр, АИ-95 - на 0,14%, до 80,92 рубля. Литр марки АИ-98 вырос в цене на 0,17% - до 104,5 рубля. Стоимость дизельного топлива за неделю снизилась также на 0,06% - до 88,97 рубля за литр. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива: бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В октябре правительство частично ослабило запрет на экспорт дизтоплива из России в связи с договоренностью между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива из РФ.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, росстат
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Росстат
Бензин и дизтопливо на АЗС за неделю в среднем подешевели на 0,06%
Росстат: средняя розничная цена бензина и дизтоплива в России за неделю снизилась на 0,06%
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина и дизтоплива в России за неделю с 6 по 12 октября снизилась 0,06%, свидетельствуют данные Росстата.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период АИ-92 подешевел в среднем на 0,01% - до 74,71 рубля за литр, АИ-95 - на 0,14%, до 80,92 рубля. Литр марки АИ-98 вырос в цене на 0,17% - до 104,5 рубля.
Стоимость дизельного топлива за неделю снизилась также на 0,06% - до 88,97 рубля за литр.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива: бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В октябре правительство частично ослабило запрет на экспорт дизтоплива из России в связи с договоренностью между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива из РФ.