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Россияне стали больше тратить на продукты, развлечения и одежду - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне стали больше тратить на продукты, развлечения и одежду
Россияне стали больше тратить на продукты, развлечения и одежду - 14.10.2026, ПРАЙМ
Россияне стали больше тратить на продукты, развлечения и одежду
После повышении зарплаты россияне стали больше тратиться на продукты, развлечения и одежду, рассказали аналитики "Альфа-Деньги". | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:29+0300
2026-10-14T12:31+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. После повышении зарплаты россияне стали больше тратиться на продукты, развлечения и одежду, рассказали аналитики "Альфа-Деньги". Эксперты отметили, что за последние два года зарплата выросла у 86% россиян. Почти треть получили прибавку 6-12 месяцев назад, 26% - один-два года назад, 20% - три-шесть месяцев назад. Еще 13% сообщили о повышении в течение последних трех месяцев, а у 14% зарплата выросла более двух лет назад. "В топ-5 категорий, на которые россияне стали тратить больше после повышения зарплаты, вошли продукты и повседневные покупки - 42%, товары и услуги более высокого качества - 29%, отдых и развлечения - 28%, одежда и обувь - 23%, а также товары и услуги, которые раньше приходилось откладывать - 22%", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на аналитиков. Они отметили, что изменения касаются не только повседневных покупок, но и регулярных расходов. После повышения зарплаты у 40% участников исследования таких расходов стало немного больше, еще 17% отметили существенное увеличение, подчеркнули эксперты.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
12:29 14.10.2026 (обновлено: 12:31 14.10.2026)
 
Россияне стали больше тратить на продукты, развлечения и одежду

"Альфа-Деньги": россияне стали больше тратить на продукты, развлечения и одежду

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. После повышении зарплаты россияне стали больше тратиться на продукты, развлечения и одежду, рассказали аналитики "Альфа-Деньги".
Эксперты отметили, что за последние два года зарплата выросла у 86% россиян. Почти треть получили прибавку 6-12 месяцев назад, 26% - один-два года назад, 20% - три-шесть месяцев назад. Еще 13% сообщили о повышении в течение последних трех месяцев, а у 14% зарплата выросла более двух лет назад.
"В топ-5 категорий, на которые россияне стали тратить больше после повышения зарплаты, вошли продукты и повседневные покупки - 42%, товары и услуги более высокого качества - 29%, отдых и развлечения - 28%, одежда и обувь - 23%, а также товары и услуги, которые раньше приходилось откладывать - 22%", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на аналитиков.
Они отметили, что изменения касаются не только повседневных покупок, но и регулярных расходов. После повышения зарплаты у 40% участников исследования таких расходов стало немного больше, еще 17% отметили существенное увеличение, подчеркнули эксперты.
 
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