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Товарооборот КНР и России за три квартала вырос на 30,6% - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Товарооборот КНР и России за три квартала вырос на 30,6%
Товарооборот КНР и России за три квартала вырос на 30,6% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот КНР и России за три квартала вырос на 30,6%
Товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам первых трех кварталов этого года вырос на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T08:44+0300
2026-10-14T08:44+0300
россия
финансы
китай
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ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам первых трех кварталов этого года вырос на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 214,306 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления Китая. По данным таможни, КНР за первые девять месяцев этого года ввезла в РФ товаров на 98,059 миллиарда долларов - рост по сравнению с январем-сентябрем 2025 года составил 33,1%. При этом поставки из России в Китайскую Народную Республику выросли на 28,6%, составив 116,247 миллиарда долларов. По сведениям главного таможенного управления, отдельно в сентябре товарооборот двух стран составил 29,064 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 15,666 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 13,398 миллиарда долларов, уточнила таможня. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китайской Народной Республики и России по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, составив 228,105 миллиарда долларов.
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россия, финансы, китай
РОССИЯ, Финансы, КИТАЙ
08:44 14.10.2026
 
Товарооборот КНР и России за три квартала вырос на 30,6%

Товарооборот КНР и России за три квартала вырос на 30,6%, до 214,306 миллиарда долларов

© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов
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ПЕКИН, 14 окт - ПРАЙМ. Товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам первых трех кварталов этого года вырос на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 214,306 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления Китая.
По данным таможни, КНР за первые девять месяцев этого года ввезла в РФ товаров на 98,059 миллиарда долларов - рост по сравнению с январем-сентябрем 2025 года составил 33,1%. При этом поставки из России в Китайскую Народную Республику выросли на 28,6%, составив 116,247 миллиарда долларов.
По сведениям главного таможенного управления, отдельно в сентябре товарооборот двух стран составил 29,064 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 15,666 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 13,398 миллиарда долларов, уточнила таможня.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китайской Народной Республики и России по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, составив 228,105 миллиарда долларов.
 
РОССИЯФинансыКИТАЙ
 
 
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