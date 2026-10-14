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Инфляция в России за неделю составила 0,11% - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Инфляция в России за неделю составила 0,11%
Инфляция в России за неделю составила 0,11% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России за неделю составила 0,11%
Инфляция в России за период с 6 по 12 октября составила 0,11%, с начала года цены выросли на 6,1%, следует из данных Росстата. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T19:15+0300
2026-10-14T19:15+0300
россия
росстат
инфляция
инфляция в россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874247566.jpg?1791994504
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 6 по 12 октября составила 0,11%, с начала года цены выросли на 6,1%, следует из данных Росстата. "За период с 6 по 12 октября 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала месяца – 101,01%, с начала года – 106,1%", - говорится в публикации. Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем практически не изменились, отмечает Росстат. При этом помидоры подорожали на 4,6%, свекла и бананы - на 0,5%, огурцы - на 0,4%. Снизились цены на морковь (на 2%), яблоки (на 1,8%), лук (на 1,3%), капусту (на 0,8%), картофель (на 0,3%). Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 6 по 12 октября подорожали: яйца - на 2,4%, овощные консервы для детского питания - на 0,7%, гречка - на 0,6%, мясо кур, мороженая рыба, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,5%, сосиски, сардельки, молоко (ультрапастеризованное) и соль - на 0,4%, свинина, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, молоко (пастеризованное), сметана, творог и печенье - на 0,3%, говядина, сливочное масло, сыры, кефир, пшеничный хлеб и мука, пшено, макаронные изделия - на 0,2%, подсолнечное масло, ржаной хлеб и вермишель - на 0,1%. Подешевел сахар - на 0,5%, рис - на 0,2%, вареные колбасы и баранина - на 0,1%. Из непродовольственных товаров первой необходимости с 6 по 12 октября подорожали пеленки для новорожденных - на 0,9%, зубные щетки - на 0,7%, туалетная бумага - на 0,6%, зубные пасты - на 0,4%, сухие корма для домашних животных и гигиенические прокладки - на 0,3%, туалетное мыло и спички - на 0,2%, детские подгузники и стиральные порошки - на 0,1%. Смартфоны за отчетный период подорожали на 1,3%, телевизоры - на 0,1%, электропылесосы подешевели на 0,2%. Стоимость новых отечественных и иностранных автомобилей не изменилась, как и цены на дизельное топливо и бензин. Росстат за неделю с 6 по 12 октября зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности подорожал нафазолин - на 0,4%, активированный уголь и левомеколь - на 0,3%, анальгин - на 0,2%, пенталгин - на 0,1%. Снизились цены на валидол - на 0,2%, римантадин - на 0,1%.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
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россия, росстат, инфляция, инфляция в россии
РОССИЯ, Росстат, инфляция, инфляция в России
19:15 14.10.2026
 
Инфляция в России за неделю составила 0,11%

Росстат: инфляция на неделе с 6 по 12 октября составила 0,11%

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 6 по 12 октября составила 0,11%, с начала года цены выросли на 6,1%, следует из данных Росстата.
"За период с 6 по 12 октября 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала месяца – 101,01%, с начала года – 106,1%", - говорится в публикации.
Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем практически не изменились, отмечает Росстат. При этом помидоры подорожали на 4,6%, свекла и бананы - на 0,5%, огурцы - на 0,4%. Снизились цены на морковь (на 2%), яблоки (на 1,8%), лук (на 1,3%), капусту (на 0,8%), картофель (на 0,3%).
Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 6 по 12 октября подорожали: яйца - на 2,4%, овощные консервы для детского питания - на 0,7%, гречка - на 0,6%, мясо кур, мороженая рыба, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,5%, сосиски, сардельки, молоко (ультрапастеризованное) и соль - на 0,4%, свинина, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, молоко (пастеризованное), сметана, творог и печенье - на 0,3%, говядина, сливочное масло, сыры, кефир, пшеничный хлеб и мука, пшено, макаронные изделия - на 0,2%, подсолнечное масло, ржаной хлеб и вермишель - на 0,1%.
Подешевел сахар - на 0,5%, рис - на 0,2%, вареные колбасы и баранина - на 0,1%.
Из непродовольственных товаров первой необходимости с 6 по 12 октября подорожали пеленки для новорожденных - на 0,9%, зубные щетки - на 0,7%, туалетная бумага - на 0,6%, зубные пасты - на 0,4%, сухие корма для домашних животных и гигиенические прокладки - на 0,3%, туалетное мыло и спички - на 0,2%, детские подгузники и стиральные порошки - на 0,1%.
Смартфоны за отчетный период подорожали на 1,3%, телевизоры - на 0,1%, электропылесосы подешевели на 0,2%. Стоимость новых отечественных и иностранных автомобилей не изменилась, как и цены на дизельное топливо и бензин.
Росстат за неделю с 6 по 12 октября зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности подорожал нафазолин - на 0,4%, активированный уголь и левомеколь - на 0,3%, анальгин - на 0,2%, пенталгин - на 0,1%. Снизились цены на валидол - на 0,2%, римантадин - на 0,1%.
 
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