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Рост потребления населения в сентябре возобновился, заявили в ЦБ - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Рост потребления населения в сентябре возобновился, заявили в ЦБ
Рост потребления населения в сентябре возобновился, заявили в ЦБ - 14.10.2026, ПРАЙМ
Рост потребления населения в сентябре возобновился, заявили в ЦБ
Рост потребления населения в сентябре возобновился, августовская "просадка" потребления носила временный характер, говорится в бюллетене департамента... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T19:55+0300
2026-10-14T20:02+0300
банк россии
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Рост потребления населения в сентябре возобновился, августовская "просадка" потребления носила временный характер, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "Судя по оперативным косвенным индикаторам, в сентябре рост потребления населения возобновился. Тем самым августовская просадка потребления, вероятно, носила временный характер", - сообщается в бюллетене. Дальнейшая динамика потребления, по мнению аналитиков, может пойти по двум траекториям. Первая траектория – продолжение тренда на замедление роста. Она предполагает, что динамика зарплат будет все больше сближаться с динамикой производительности, дефицит кадров продолжит смягчаться, уровень занятости будет ниже исторических максимумов, поясняют аналитики ЦБ. "Вторая траектория – траектория активного роста потребления, как во втором квартале. Она предполагает, что дефицит кадров останется значительным, что будет поддерживать рост зарплат темпами, существенно опережающими рост производительности, занятость возрастет, а уровень безработицы останется предельно низким", - говорится в бюллетене. Некоторые индикаторы и статистические показатели рынка труда указывают на то, что такое развитие событий возможно, особенно если возросшие инфляционные ожидания начнут перекладываться в готовность больше потреблять, отмечают аналитики.
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банк россии
Банк России
19:55 14.10.2026 (обновлено: 20:02 14.10.2026)
 
Рост потребления населения в сентябре возобновился, заявили в ЦБ

ЦБ: рост потребления населения в России в сентябре возобновился

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Рост потребления населения в сентябре возобновился, августовская "просадка" потребления носила временный характер, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
"Судя по оперативным косвенным индикаторам, в сентябре рост потребления населения возобновился. Тем самым августовская просадка потребления, вероятно, носила временный характер", - сообщается в бюллетене.
Дальнейшая динамика потребления, по мнению аналитиков, может пойти по двум траекториям. Первая траектория – продолжение тренда на замедление роста. Она предполагает, что динамика зарплат будет все больше сближаться с динамикой производительности, дефицит кадров продолжит смягчаться, уровень занятости будет ниже исторических максимумов, поясняют аналитики ЦБ.
"Вторая траектория – траектория активного роста потребления, как во втором квартале. Она предполагает, что дефицит кадров останется значительным, что будет поддерживать рост зарплат темпами, существенно опережающими рост производительности, занятость возрастет, а уровень безработицы останется предельно низким", - говорится в бюллетене.
Некоторые индикаторы и статистические показатели рынка труда указывают на то, что такое развитие событий возможно, особенно если возросшие инфляционные ожидания начнут перекладываться в готовность больше потреблять, отмечают аналитики.
 
Банк России
 
 
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