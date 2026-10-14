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РСТ: около 25% объектов размещения готовы принимать гостей с животными

РСТ: около 25% объектов размещения готовы принимать гостей с животными - 14.10.2026, ПРАЙМ

РСТ: около 25% объектов размещения готовы принимать гостей с животными

Порядка 9,86 тысячи объектов размещения в России из почти 40 тысяч готовы принимать путешественников с домашними питомцами, сообщили в Российском союзе... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T10:14+0300

2026-10-14T10:14+0300

2026-10-14T10:14+0300

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российский союз туриндустрии

рст

"яндекс.путешествия"

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Порядка 9,86 тысячи объектов размещения в России из почти 40 тысяч готовы принимать путешественников с домашними питомцами, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "В России 9,86 из почти 40 тысяч действующих объектов размещения готовы принимать гостей с домашними животными — около 25%", - сказали в РСТ, основываясь на данных Единого реестра объектов классификации в сфере туриндустрии. По данным "Яндекс Путешествий", интерес к такому размещению растет: число бронирований жилья с фильтром "Можно с животными" выросло на 10% в период с 1 января по 1 сентября для поездок с заездом с сентября по декабрь. По мнению эксперта РСТ, операционного директора гостиничной управляющей компании Upro Group Анастасии Жуковой, если спрос продолжит ежегодно увеличиваться на 15–20%, то число поездок с домашними животными к 2030 году может вырасти в 1,7–2 раза. В РСТ добавили, что быстрее всего такой сервис развивается в загородных гостиницах, коттеджных комплексах, глэмпингах и апарт-отелях, где проще организовать отдельные входы и места для выгула. "Среди востребованных услуг — площадки для прогулок, понятные правила проживания и базовое оснащение номеров", - заключили в союзе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, российский союз туриндустрии, рст, "яндекс.путешествия"