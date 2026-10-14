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РСТ запросил информацию у туроператоров из-за ДТП в Анталье
РСТ запросил информацию у туроператоров из-за ДТП в Анталье - 14.10.2026, ПРАЙМ
РСТ запросил информацию у туроператоров из-за ДТП в Анталье
Российский союз туриндустрии (РСТ) запросил информацию у туроператоров и страховых компаний из-за ДТП в Анталье, в котором пострадали россияне, сообщили в... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:39+0300
2026-10-14T18:39+0300
2026-10-14T18:39+0300
бизнес
туризм
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анталья
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) запросил информацию у туроператоров и страховых компаний из-за ДТП в Анталье, в котором пострадали россияне, сообщили в пресс-службе союза.
Ранее в среду газета Akdeniz сообщила, что микроавтобус попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, пострадали шесть россиян. Пострадавшие госпитализированы.
"РСТ запросил информацию у туроператоров и страховых компаний в связи с ДТП в районе Коркутели в Анталье", - говорится в сообщении.
РСТ уточняет, были ли среди россиян организованные туристы и нужна ли им помощь.
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бизнес, туризм, россия, анталья, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Анталья, Российский союз туриндустрии, РСТ
РСТ запросил информацию у туроператоров из-за ДТП в Анталье
РСТ запросил информацию у туроператоров и страховых компаний из-за ДТП в Анталье
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) запросил информацию у туроператоров и страховых компаний из-за ДТП в Анталье, в котором пострадали россияне, сообщили в пресс-службе союза.
Ранее в среду газета Akdeniz сообщила, что микроавтобус попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, пострадали шесть россиян. Пострадавшие госпитализированы.
"РСТ запросил информацию у туроператоров и страховых компаний в связи с ДТП в районе Коркутели в Анталье", - говорится в сообщении.
РСТ уточняет, были ли среди россиян организованные туристы и нужна ли им помощь.