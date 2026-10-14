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Россия сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Россия сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении
Россия сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении - 14.10.2026, ПРАЙМ
Россия сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении
Россия по итогам девяти месяцев 2026 года сохранила лидерство по количеству иностранных туристов, прибывших в Армению, с долей в 40% во въездном турпотоке,... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T19:12+0300
2026-10-14T19:32+0300
туризм
бизнес
россия
армения
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ЕРЕВАН, 14 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам девяти месяцев 2026 года сохранила лидерство по количеству иностранных туристов, прибывших в Армению, с долей в 40% во въездном турпотоке, сообщает пресс-служба комитета госдоходов закавказской республики."В январе-сентябре 2026 года больше всего туристических посещений Армении было зарегистрировано из России (40%), Грузии (14%) и Ирана (8%)", - говорится в сообщении.Отмечается, что общее число туристических посещений за девять месяцев текущего года составило 1 миллион 757 тысяч 349, из них из России - 704 тысячи 935, из Грузии - 241 тысяча, из Ирана - 146 тысяч 340.Россия удерживает лидерство по количеству приезжающих в республику туристов на протяжении многих лет. Так, по данным статистического комитета Армении, республику в 2025 году посетили 2,26 миллиона туристов. Больше всего туристов прибыли из России - 921,7 тысячи человек, или 40,7%.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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40
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40
туризм, бизнес, россия, армения
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АРМЕНИЯ
19:12 14.10.2026 (обновлено: 19:32 14.10.2026)
 
Россия сохранила лидерство по числу иностранных туристов в Армении

Россия сохраняет лидерство по числу иностранных туристов в Армении в 2026 году

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ЕРЕВАН, 14 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам девяти месяцев 2026 года сохранила лидерство по количеству иностранных туристов, прибывших в Армению, с долей в 40% во въездном турпотоке, сообщает пресс-служба комитета госдоходов закавказской республики.
"В январе-сентябре 2026 года больше всего туристических посещений Армении было зарегистрировано из России (40%), Грузии (14%) и Ирана (8%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общее число туристических посещений за девять месяцев текущего года составило 1 миллион 757 тысяч 349, из них из России - 704 тысячи 935, из Грузии - 241 тысяча, из Ирана - 146 тысяч 340.
Россия удерживает лидерство по количеству приезжающих в республику туристов на протяжении многих лет. Так, по данным статистического комитета Армении, республику в 2025 году посетили 2,26 миллиона туристов. Больше всего туристов прибыли из России - 921,7 тысячи человек, или 40,7%.
 
ТуризмБизнесРОССИЯАРМЕНИЯ
 
 
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