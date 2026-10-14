Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У берегов Румынии загорелось судно под флагом Коморских островов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/rumynija-874254602.html
У берегов Румынии загорелось судно под флагом Коморских островов
У берегов Румынии загорелось судно под флагом Коморских островов - 14.10.2026, ПРАЙМ
У берегов Румынии загорелось судно под флагом Коморских островов
Возгорание произошло на борту судна под флагом Коморских островов у берегов Румынии, пожар потушен, экипаж эвакуирован, сообщила румынская береговая охрана. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T23:56+0300
2026-10-14T23:56+0300
бизнес
общество
румыния
facebook
мид
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874254602.jpg?1792011390
КИШИНЕВ, 14 окт - ПРАЙМ. Возгорание произошло на борту судна под флагом Коморских островов у берегов Румынии, пожар потушен, экипаж эвакуирован, сообщила румынская береговая охрана. "Иностранное коммерческое судно сообщило о пожаре на борту в территориальных водах Румынии, примерно в девяти морских милях к востоку от района Кэшла-Ваданей. Пожар потушен, все находившиеся на борту лица в безопасности", - говорится в сообщении береговой охраны Румынии. Румынское агентство по спасению человеческих жизней на море уточнило на своей странице в соцсети Facebook, что получило запрос от Морского координационного центра на проведение спасательной операции на судне YARA J под флагом Коморских островов. Поисково-спасательный корабль Apollo завершил спасательную операцию за час. Министерство иностранных дел Румынии заявило журналистам, что с момента первого сообщения о происшествии находится в постоянном контакте с компетентными национальными учреждениями и органами власти. "Мы готовы проинформировать международных партнеров и публично отреагировать после того, как следственные органы подтвердят обстоятельства инцидента", - говорится в заявлении МИД.
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , румыния, facebook, мид
Бизнес, Общество , РУМЫНИЯ, Facebook, МИД
23:56 14.10.2026
 
У берегов Румынии загорелось судно под флагом Коморских островов

У берегов Румынии произошло возгорание на борту судна под флагом Коморских островов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 14 окт - ПРАЙМ. Возгорание произошло на борту судна под флагом Коморских островов у берегов Румынии, пожар потушен, экипаж эвакуирован, сообщила румынская береговая охрана.
"Иностранное коммерческое судно сообщило о пожаре на борту в территориальных водах Румынии, примерно в девяти морских милях к востоку от района Кэшла-Ваданей. Пожар потушен, все находившиеся на борту лица в безопасности", - говорится в сообщении береговой охраны Румынии.
Румынское агентство по спасению человеческих жизней на море уточнило на своей странице в соцсети Facebook, что получило запрос от Морского координационного центра на проведение спасательной операции на судне YARA J под флагом Коморских островов. Поисково-спасательный корабль Apollo завершил спасательную операцию за час.
Министерство иностранных дел Румынии заявило журналистам, что с момента первого сообщения о происшествии находится в постоянном контакте с компетентными национальными учреждениями и органами власти.
"Мы готовы проинформировать международных партнеров и публично отреагировать после того, как следственные органы подтвердят обстоятельства инцидента", - говорится в заявлении МИД.
 
БизнесОбществоРУМЫНИЯFacebookМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала