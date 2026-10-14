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У берегов Румынии загорелось судно под флагом Коморских островов
У берегов Румынии загорелось судно под флагом Коморских островов - 14.10.2026, ПРАЙМ
У берегов Румынии загорелось судно под флагом Коморских островов
Возгорание произошло на борту судна под флагом Коморских островов у берегов Румынии, пожар потушен, экипаж эвакуирован, сообщила румынская береговая охрана. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T23:56+0300
2026-10-14T23:56+0300
2026-10-14T23:56+0300
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КИШИНЕВ, 14 окт - ПРАЙМ. Возгорание произошло на борту судна под флагом Коморских островов у берегов Румынии, пожар потушен, экипаж эвакуирован, сообщила румынская береговая охрана.
"Иностранное коммерческое судно сообщило о пожаре на борту в территориальных водах Румынии, примерно в девяти морских милях к востоку от района Кэшла-Ваданей. Пожар потушен, все находившиеся на борту лица в безопасности", - говорится в сообщении береговой охраны Румынии.
Румынское агентство по спасению человеческих жизней на море уточнило на своей странице в соцсети Facebook, что получило запрос от Морского координационного центра на проведение спасательной операции на судне YARA J под флагом Коморских островов. Поисково-спасательный корабль Apollo завершил спасательную операцию за час.
Министерство иностранных дел Румынии заявило журналистам, что с момента первого сообщения о происшествии находится в постоянном контакте с компетентными национальными учреждениями и органами власти.
"Мы готовы проинформировать международных партнеров и публично отреагировать после того, как следственные органы подтвердят обстоятельства инцидента", - говорится в заявлении МИД.
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бизнес, общество , румыния, facebook, мид
Бизнес, Общество , РУМЫНИЯ, Facebook, МИД
У берегов Румынии загорелось судно под флагом Коморских островов
У берегов Румынии произошло возгорание на борту судна под флагом Коморских островов
КИШИНЕВ, 14 окт - ПРАЙМ. Возгорание произошло на борту судна под флагом Коморских островов у берегов Румынии, пожар потушен, экипаж эвакуирован, сообщила румынская береговая охрана.
"Иностранное коммерческое судно сообщило о пожаре на борту в территориальных водах Румынии, примерно в девяти морских милях к востоку от района Кэшла-Ваданей. Пожар потушен, все находившиеся на борту лица в безопасности", - говорится в сообщении береговой охраны Румынии.
Румынское агентство по спасению человеческих жизней на море уточнило на своей странице в соцсети Facebook, что получило запрос от Морского координационного центра на проведение спасательной операции на судне YARA J под флагом Коморских островов. Поисково-спасательный корабль Apollo завершил спасательную операцию за час.
Министерство иностранных дел Румынии заявило журналистам, что с момента первого сообщения о происшествии находится в постоянном контакте с компетентными национальными учреждениями и органами власти.
"Мы готовы проинформировать международных партнеров и публично отреагировать после того, как следственные органы подтвердят обстоятельства инцидента", - говорится в заявлении МИД.