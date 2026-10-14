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В "Русгидро" рассказали о мерах поддержки финансового состояния компании

В "Русгидро" рассказали о мерах поддержки финансового состояния компании - 14.10.2026, ПРАЙМ

В "Русгидро" рассказали о мерах поддержки финансового состояния компании

Меры государственной поддержки финансового состояния "Русгидро" дали результаты, теперь обсуждается вопрос поддержки реализации инвестиционных проектов, в... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T11:34+0300

2026-10-14T11:34+0300

2026-10-14T11:34+0300

дальний восток

москва

русгидро

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Меры государственной поддержки финансового состояния "Русгидро" дали результаты, теперь обсуждается вопрос поддержки реализации инвестиционных проектов, в частности, строительства гидроэлектростанций, заявил журналистам замгендиректора по финансам и корпоративному управлению "Русгидро" Сергей Теребулин. "Те меры, которые были приняты, вполне себе действенные. Собственно, они довольно долго прорабатывались, всесторонне анализировались, и это ровно те меры, которые дали вполне себе действенные результаты, как нам сейчас представляется. А что касается дальнейшей поддержки, то сейчас обсуждение, речь идет скорее не о стабилизации или улучшения финансового состояния, а о поддержке новых инвестиционных инициатив, как то строительство гидрогенерации", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели. Теребулин напомнил, что пока реализовывать ГЭС не позволяют вопросы финансирования строительства водохранилищ, а также ожидание механизма договоров предоставления мощности (ДПМ), гарантирующие возврат инвестиций "Вот это вот те два направления, которые мы сейчас стараемся с правительством энергично обсуждать", - добавил он. Топ-менеджер также поделился, что сейчас в наибольшей степени готовности находится проект Нижне-Зейской ГЭС. Уже есть предварительные оценки стоимости проекта. В качестве одной из мер финансовой поддержки "Русгидро" кабмин РФ установил поэтапную либерализацию цен, то есть увеличение доли свободной продажи электроэнергии и мощности гидроэлектростанций (ГЭС) на Дальнем Востоке к 2030 году. Кроме того, было принято решение о направлении дивидендов "Русгидро" на строительство новой генерации. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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дальний восток, москва, русгидро