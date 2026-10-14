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Замгендиректора "Русгидро" рассказал о финансовых результатах в 2026 году

Замгендиректора "Русгидро" рассказал о финансовых результатах в 2026 году - 14.10.2026, ПРАЙМ

Замгендиректора "Русгидро" рассказал о финансовых результатах в 2026 году

Финансовые результаты "Русгидро" в 2026 году ожидаются лучше, чем закладывалось в бизнес-план, сообщил журналистам заместитель генерального директора Сергей... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T11:35+0300

2026-10-14T11:35+0300

2026-10-14T11:35+0300

россия

финансы

москва

русгидро

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Финансовые результаты "Русгидро" в 2026 году ожидаются лучше, чем закладывалось в бизнес-план, сообщил журналистам заместитель генерального директора Сергей Теребулин. "Он явно будет лучше, нежели мы закладывали изначально в бизнес-план", - сказал он, отвечая на вопрос, какие ожидания у "Русгидро" по финансовому результату компании в 2026 году. Теребулин уточнил, что с этим связаны несколько факторов: это большая водность для ГЭС и более высокие цены на рынке, нежели те, которые изначально закладывались в прогноз по финансовым результатам. Он также добавил, что на 2027 год инвестпрограмма не ожидается больше, чем в текущем году. По его словам, в 2026 году компания должна была пройти инвестиционный пик именно по финансированию проектов. "Сейчас как раз досчитываем бизнес-план на следующий год, когда цифры сведутся - тогда посмотрим", - добавил замгендиректора. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в 2025 году составила 117,9 миллиарда рублей против убытка годом ранее. По итогам первого полугодия текуущего года показатель вырос в 1,9 раза в годовом выражении - до 60,068 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 19%, до 387,146 миллиарда рублей. "Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергокомпания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в ее состав, составляет 38,7 ГВт. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, финансы, москва, русгидро