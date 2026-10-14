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"Рускон" запустил регулярный железнодорожный контейнерный сервис - 14.10.2026, ПРАЙМ
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"Рускон" запустил регулярный железнодорожный контейнерный сервис
"Рускон" запустил регулярный железнодорожный контейнерный сервис - 14.10.2026, ПРАЙМ
"Рускон" запустил регулярный железнодорожный контейнерный сервис
Мультимодальный оператор "Рускон" (входит в ГК "Дело") запустил регулярный железнодорожный контейнерный сервис из Новороссийска в Санкт-Петербург, сообщает... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:03+0300
2026-10-14T13:03+0300
бизнес
россия
новороссийск
санкт-петербург
"рускон"
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мультимодальный оператор "Рускон" (входит в ГК "Дело") запустил регулярный железнодорожный контейнерный сервис из Новороссийска в Санкт-Петербург, сообщает группа. "Мультимодальный оператор ГК "Дело" "Рускон" запустил регулярный поезд из Новороссийска в Санкт-Петербург. Железнодорожный сервис ориентирован на перевозку широкого спектра грузов, в том числе требующих соблюдения температурного режима", - говорится в сообщении. Частота отправок составляет два контейнерных поезда в неделю, транзитное время - 7 суток. Как отмечают в группе, по маршруту уже отправлено 223 сухих и 67 рефрижераторных контейнеров. Перевозку рефрижераторов "Рускон" осуществляет совместно с компанией "Полярная звезда", которая предоставляет платформы и дизель-генераторы для обеспечения необходимого температурного режима в пути. "Сервис уже работает по маршрутам из Новороссийска до станций Автово и Новый порт в Санкт-Петербурге. В перспективе планируются отправки до станций Бронка, Заневский пост и Шушары. Это позволит подобрать оптимальную точку прибытия в зависимости от направления дальнейшей перевозки груза", - добавили в ГК "Дело". Следующим этапом развития сервиса станет организация кругорейсов - с обратными отправками из Санкт-Петербурга в Новороссийск.
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бизнес, россия, новороссийск, санкт-петербург, "рускон"
Бизнес, РОССИЯ, НОВОРОССИЙСК, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, "Рускон"
13:03 14.10.2026
 
"Рускон" запустил регулярный железнодорожный контейнерный сервис

"Рускон" запустил регулярный контейнерный сервис из Новороссийска в Санкт-Петербург

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мультимодальный оператор "Рускон" (входит в ГК "Дело") запустил регулярный железнодорожный контейнерный сервис из Новороссийска в Санкт-Петербург, сообщает группа.
"Мультимодальный оператор ГК "Дело" "Рускон" запустил регулярный поезд из Новороссийска в Санкт-Петербург. Железнодорожный сервис ориентирован на перевозку широкого спектра грузов, в том числе требующих соблюдения температурного режима", - говорится в сообщении.
Частота отправок составляет два контейнерных поезда в неделю, транзитное время - 7 суток.
Как отмечают в группе, по маршруту уже отправлено 223 сухих и 67 рефрижераторных контейнеров. Перевозку рефрижераторов "Рускон" осуществляет совместно с компанией "Полярная звезда", которая предоставляет платформы и дизель-генераторы для обеспечения необходимого температурного режима в пути.
"Сервис уже работает по маршрутам из Новороссийска до станций Автово и Новый порт в Санкт-Петербурге. В перспективе планируются отправки до станций Бронка, Заневский пост и Шушары. Это позволит подобрать оптимальную точку прибытия в зависимости от направления дальнейшей перевозки груза", - добавили в ГК "Дело".
Следующим этапом развития сервиса станет организация кругорейсов - с обратными отправками из Санкт-Петербурга в Новороссийск.
 
БизнесРОССИЯНОВОРОССИЙСКСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ"Рускон"
 
 
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