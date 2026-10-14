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Фондовые рынки Европы растут на корпоративных новостях

Фондовые рынки Европы растут на корпоративных новостях - 14.10.2026, ПРАЙМ

Фондовые рынки Европы растут на корпоративных новостях

Основные фондовые индексы Европы в среду растут, поддерживаемые корпоративными новостями европейского технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:35+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут, поддерживаемые корпоративными новостями европейского технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.04 мск британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,34% относительно предыдущего закрытия, до 10 686,39 пункта, французский CAC 40 - на 0,63%, до 7 877,07 пункта, немецкий DAX - на 0,48%, до 25 380,5 пункта. Ранее в среду нидерландский производитель полупроводников ASML опубликовал отчет, согласно которому его квартальная чистая прибыль поднялась в 2,3 раза в годовом выражении, до 4,96 миллиарда евро. Акции компании в Лондоне растут в цене более чем на 2%. В целом в технологическом секторе Европы наблюдается подъем, акции европейских технологических компаний дорожают: немецкой Infineon - на 2,27%, STMicroelectronics - на 1,65%, немецкой Aixtron - на 1,82%, Soitec в Париже - на 1,07%. А акции норвежской энергетической Equinor дорожают на 1,79% после того, как компания объявила объявила об обнаружении новых залежей нефти и газа недалеко от месторождения Oseberg в Северном море.

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рынок, индексы, торги, европа, лондон, париж, dax, asml, equinor