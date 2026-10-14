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Российский рынок акций продолжает расти в первые часы дня
Российский рынок акций продолжает расти в первые часы дня - 14.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает расти в первые часы дня
Российский рынок акций продолжает расти в первые часы основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:33+0300
2026-10-14T10:33+0300
2026-10-14T10:33+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает расти в первые часы основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышается на 0,78% относительно предыдущего закрытия - до 2 437,57 пункта.
На старте утренних торгов он прибавлял 4%.
В лидерах роста котировок - акции "Сегежи" (+6,22%), "Полюса" (+3,81%), "СПБ биржи" (+3,02%), ВК (+2,82%), "Мечела" (+2,63%).
В лидерах снижения стоимости - акции "Абрау-Дюрсо" (−0,85%), "Камаза" (−0,34%), "Газпром нефти" (−0,24%), префы "Сбербанка" (−0,18%).
Также теряют в цене акции ПИКа (−0,36%), торги которыми прекратятся 20 октября. В сентябре совет директоров ПИКа проголосовал за делистинг акций с Московской биржи.
"(Накануне - ред.) в целом почти все ликвидные бумаги закрылись в плюсе, а снижение было точечным и почти целиком обусловлено техническим фактором (дивидендными отсечками). Сегодня мы считаем, что индекс Мосбиржи продолжит расти, диапазон видим как 2400-2500 пунктов", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ.
"Отметка в 2350 пунктов, которая еще несколько дней назад выглядела достаточно непростым уровнем сопротивления, теперь выглядит достаточно "дальним" уровнем поддержки. А ближайшим сопротивлением уже выглядит коридор в 2440-2450 пунктов", - заключает Наталья Мильчакова из Freedom Global.
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рынок, акции, торги, мосбиржа, камаз, газпром
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, Камаз, Газпром
Российский рынок акций продолжает расти в первые часы дня
Индекс Мосбиржи на открытии вырос на 0,78%, до 2 437,57 пункта
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает расти в первые часы основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышается на 0,78% относительно предыдущего закрытия - до 2 437,57 пункта.
На старте утренних торгов он прибавлял 4%.
В лидерах роста котировок - акции "Сегежи" (+6,22%), "Полюса" (+3,81%), "СПБ биржи" (+3,02%), ВК (+2,82%), "Мечела" (+2,63%).
В лидерах снижения стоимости - акции "Абрау-Дюрсо" (−0,85%), "Камаза" (−0,34%), "Газпром нефти" (−0,24%), префы "Сбербанка" (−0,18%).
Также теряют в цене акции ПИКа (−0,36%), торги которыми прекратятся 20 октября. В сентябре совет директоров ПИКа проголосовал за делистинг акций с Московской биржи.
"(Накануне - ред.) в целом почти все ликвидные бумаги закрылись в плюсе, а снижение было точечным и почти целиком обусловлено техническим фактором (дивидендными отсечками). Сегодня мы считаем, что индекс Мосбиржи продолжит расти, диапазон видим как 2400-2500 пунктов", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ.
"Отметка в 2350 пунктов, которая еще несколько дней назад выглядела достаточно непростым уровнем сопротивления, теперь выглядит достаточно "дальним" уровнем поддержки. А ближайшим сопротивлением уже выглядит коридор в 2440-2450 пунктов", - заключает Наталья Мильчакова из Freedom Global.