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Российский рынок акций продолжает расти в первые часы дня

Российский рынок акций продолжает расти в первые часы дня - 14.10.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает расти в первые часы дня

Российский рынок акций продолжает расти в первые часы основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T10:33+0300

2026-10-14T10:33+0300

2026-10-14T10:33+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает расти в первые часы основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышается на 0,78% относительно предыдущего закрытия - до 2 437,57 пункта. На старте утренних торгов он прибавлял 4%. В лидерах роста котировок - акции "Сегежи" (+6,22%), "Полюса" (+3,81%), "СПБ биржи" (+3,02%), ВК (+2,82%), "Мечела" (+2,63%). В лидерах снижения стоимости - акции "Абрау-Дюрсо" (−0,85%), "Камаза" (−0,34%), "Газпром нефти" (−0,24%), префы "Сбербанка" (−0,18%). Также теряют в цене акции ПИКа (−0,36%), торги которыми прекратятся 20 октября. В сентябре совет директоров ПИКа проголосовал за делистинг акций с Московской биржи. "(Накануне - ред.) в целом почти все ликвидные бумаги закрылись в плюсе, а снижение было точечным и почти целиком обусловлено техническим фактором (дивидендными отсечками). Сегодня мы считаем, что индекс Мосбиржи продолжит расти, диапазон видим как 2400-2500 пунктов", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ. "Отметка в 2350 пунктов, которая еще несколько дней назад выглядела достаточно непростым уровнем сопротивления, теперь выглядит достаточно "дальним" уровнем поддержки. А ближайшим сопротивлением уже выглядит коридор в 2440-2450 пунктов", - заключает Наталья Мильчакова из Freedom Global.

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рынок, акции, торги, мосбиржа, камаз, газпром