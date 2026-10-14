Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций продолжает расти в первые часы дня - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/rynok-874215476.html
Российский рынок акций продолжает расти в первые часы дня
Российский рынок акций продолжает расти в первые часы дня - 14.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает расти в первые часы дня
Российский рынок акций продолжает расти в первые часы основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:33+0300
2026-10-14T10:33+0300
рынок
акции
торги
мосбиржа
камаз
газпром
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874215476.jpg?1791963188
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает расти в первые часы основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышается на 0,78% относительно предыдущего закрытия - до 2 437,57 пункта. На старте утренних торгов он прибавлял 4%. В лидерах роста котировок - акции "Сегежи" (+6,22%), "Полюса" (+3,81%), "СПБ биржи" (+3,02%), ВК (+2,82%), "Мечела" (+2,63%). В лидерах снижения стоимости - акции "Абрау-Дюрсо" (−0,85%), "Камаза" (−0,34%), "Газпром нефти" (−0,24%), префы "Сбербанка" (−0,18%). Также теряют в цене акции ПИКа (−0,36%), торги которыми прекратятся 20 октября. В сентябре совет директоров ПИКа проголосовал за делистинг акций с Московской биржи. "(Накануне - ред.) в целом почти все ликвидные бумаги закрылись в плюсе, а снижение было точечным и почти целиком обусловлено техническим фактором (дивидендными отсечками). Сегодня мы считаем, что индекс Мосбиржи продолжит расти, диапазон видим как 2400-2500 пунктов", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ. "Отметка в 2350 пунктов, которая еще несколько дней назад выглядела достаточно непростым уровнем сопротивления, теперь выглядит достаточно "дальним" уровнем поддержки. А ближайшим сопротивлением уже выглядит коридор в 2440-2450 пунктов", - заключает Наталья Мильчакова из Freedom Global.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, торги, мосбиржа, камаз, газпром
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, Камаз, Газпром
10:33 14.10.2026
 
Российский рынок акций продолжает расти в первые часы дня

Индекс Мосбиржи на открытии вырос на 0,78%, до 2 437,57 пункта

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает расти в первые часы основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышается на 0,78% относительно предыдущего закрытия - до 2 437,57 пункта.
На старте утренних торгов он прибавлял 4%.
В лидерах роста котировок - акции "Сегежи" (+6,22%), "Полюса" (+3,81%), "СПБ биржи" (+3,02%), ВК (+2,82%), "Мечела" (+2,63%).
В лидерах снижения стоимости - акции "Абрау-Дюрсо" (−0,85%), "Камаза" (−0,34%), "Газпром нефти" (−0,24%), префы "Сбербанка" (−0,18%).
Также теряют в цене акции ПИКа (−0,36%), торги которыми прекратятся 20 октября. В сентябре совет директоров ПИКа проголосовал за делистинг акций с Московской биржи.
"(Накануне - ред.) в целом почти все ликвидные бумаги закрылись в плюсе, а снижение было точечным и почти целиком обусловлено техническим фактором (дивидендными отсечками). Сегодня мы считаем, что индекс Мосбиржи продолжит расти, диапазон видим как 2400-2500 пунктов", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ.
"Отметка в 2350 пунктов, которая еще несколько дней назад выглядела достаточно непростым уровнем сопротивления, теперь выглядит достаточно "дальним" уровнем поддержки. А ближайшим сопротивлением уже выглядит коридор в 2440-2450 пунктов", - заключает Наталья Мильчакова из Freedom Global.
 
РынокАкцииТоргиМосбиржаКамазГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала