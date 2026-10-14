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Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,11%

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,11% - 14.10.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,11%

Российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,11%, следует из данных Московской биржи. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T19:19+0300

2026-10-14T19:19+0300

2026-10-14T19:19+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,11%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,11%, до 2421,45 пункта.

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2026

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акции, рынок, россия, мосбиржа, торги