https://1prime.ru/20261014/rynok-874249739.html

"Рынок проявляет осторожность": аналитики оценили рост российских акций

"Рынок проявляет осторожность": аналитики оценили рост российских акций - 14.10.2026, ПРАЙМ

"Рынок проявляет осторожность": аналитики оценили рост российских акций

Российский рынок по итогам основной сессии среды смог удержаться в легком плюсе, оставшись выше 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T19:53+0300

2026-10-14T19:53+0300

2026-10-14T19:53+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Российский рынок по итогам основной сессии среды смог удержаться в легком плюсе, оставшись выше 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,11% - до 2421,45 пункта, долларовый РТС – на 0,01%, до 908,65 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс перешел к легкому снижению. Рынок в боковике Российский рынок акций в основные торги среды не демонстрировал единой динамики. Начав день в плюсе, он затем уходил в легкий минус, но все же смог подрасти, оставшись по итогам дня выше психологически значимого уровня 2400 пунктов по индексу Мосбиржи. "Индекс Мосбиржи на пике подступал к 2450 пунктам. Энтузиазм, вызванный сделкой РФ и США по дизтопливу, и высокие цены на нефть поддерживали риск-аппетит. В то же время рубль демонстрировал уверенность, а цены почти всех металлов погрузились в минус на фоне укрепления доллара к другим валютам после выхода инфляционной статистики в США. Кроме того, отмечены новые атаки на инфраструктуру", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подорожали бумаги "Фосагро" (+0,8%), "Новатэка" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,9%). Подешевели акции "Алросы" (-2,5%), "Русагро" (-2,5%), "Норникеля" (-2,4%). Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 0,8% - до 106,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,7% - до 102,9 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии почти растеряли отвоеванные в течение дня позиции и оставались в ожидании обнадеживающих геополитических сигналов, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Во многих нефтяных акциях при этом наблюдалась фиксация прибыли, несмотря на сообщения западных СМИ о вероятном смягчении позиции Трампа по подписанному в прошлом месяце закону о масштабных санкциях против РФ. Российский рынок проявляет осторожность", - добавляет она, рассуждая факторах динамики рынка. По индексу Мосбиржи еще есть запас хода вверх, но без свежего позитива нарастает вероятность фиксации прибыли, полагает Смирнов из "БКС Мир инвестиций", говоря о перспективах рынка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа, россия