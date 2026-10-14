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Пашинян и Белозеров обсудили проекты восстановления железных дорог

Пашинян и Белозеров обсудили проекты восстановления железных дорог - 14.10.2026, ПРАЙМ

Пашинян и Белозеров обсудили проекты восстановления железных дорог

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава РЖД Олег Белозеров на встрече в Ереване обсудили проекты восстановления участков железной дороги до границ с... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:19+0300

2026-10-14T14:19+0300

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ЕРЕВАН, 14 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава РЖД Олег Белозеров на встрече в Ереване обсудили проекты восстановления участков железной дороги до границ с Турцией и Азербайджаном, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Собеседники (Пашинян и Белозеров - ред.) обсудили возможности, создаваемые в контексте региональных процессов, а также шаги, направленные обеспечение конкурентоспособности железных дорог Армении и их интегрирование в международные транспортные пути. Состоялся обмен мнениями вокруг проектов реконструкции железных дорог на участках Гюмри - Ахурик - граница с Турцией и Ерасх - Нахиджеван (Нахичевань, Азербайджан - ред.), а также возможностей, создаваемых в результате их реализации", - говорится в сообщении.

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