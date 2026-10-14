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РЖД открыты к диалогу с правительством Армении, заявил Белозеров
РЖД открыты к диалогу с правительством Армении, заявил Белозеров - 14.10.2026, ПРАЙМ
РЖД открыты к диалогу с правительством Армении, заявил Белозеров
РЖД открыты к диалогу с правительством Армении и совместной оценке эффективности концессионного соглашения по железным дорогам Армении, сообщил гендиректор РЖД... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:27+0300
2026-10-14T14:27+0300
2026-10-14T14:27+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. РЖД открыты к диалогу с правительством Армении и совместной оценке эффективности концессионного соглашения по железным дорогам Армении, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Железные дороги Армении переданы в концессионное управление "Южно-Кавказской железной дороге" ("дочка" РЖД) с 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет. "Мы открыты к диалогу с правительством Армении и к совместной оценке эффективности концессионного соглашения", - сказал Белозеров по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он напомнил, что концессия позволила сохранить и развивать железнодорожную инфраструктуру Армении, не перекладывая расходы на восстановление и содержание на бюджет республики. "Вся прибыль шла на развитие железной дороги. Общий объем инвестиций из средств ОАО "РЖД" и доходов Южно-Кавказской железной дороги за время концессии составил 146 миллиардов армянских драм, или около 400 миллионов долларов", - добавил Белозеров.
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россия, армения, олег белозеров, никол пашинян, ржд
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Олег Белозеров, Никол Пашинян, РЖД
РЖД открыты к диалогу с правительством Армении, заявил Белозеров
РЖД готовы к диалогу с правительством Армении и оценке эффективности концессии
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. РЖД открыты к диалогу с правительством Армении и совместной оценке эффективности концессионного соглашения по железным дорогам Армении, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Железные дороги Армении
переданы в концессионное управление "Южно-Кавказской железной дороге" ("дочка" РЖД
) с 2008 года на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.
"Мы открыты к диалогу с правительством Армении и к совместной оценке эффективности концессионного соглашения", - сказал Белозеров
по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
.
Он напомнил, что концессия позволила сохранить и развивать железнодорожную инфраструктуру Армении, не перекладывая расходы на восстановление и содержание на бюджет республики.
"Вся прибыль шла на развитие железной дороги. Общий объем инвестиций из средств ОАО "РЖД" и доходов Южно-Кавказской железной дороги за время концессии составил 146 миллиардов армянских драм, или около 400 миллионов долларов", - добавил Белозеров.