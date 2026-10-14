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РЖД начнут тестировать посадку по биометрии на поезда "Сапсан"
РЖД начнут тестировать посадку по биометрии на поезда "Сапсан" - 14.10.2026, ПРАЙМ
РЖД начнут тестировать посадку по биометрии на поезда "Сапсан"
РЖД в ближайшее время начнут тестировать посадку по биометрии на поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил замгендиректора... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:44+0300
2026-10-14T14:44+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. РЖД в ближайшее время начнут тестировать посадку по биометрии на поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников.
Он напомнил, что пилотные проекты посадки в поезда по биометрии уже запущены на ряде маршрутов в России.
"В самое ближайшее время мы начнем тестирование посадки в поезда "Сапсан", - сообщил Колесников, выступая на форуме "Общественный транспорт 2026".
Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖД
РЖД начнут тестировать посадку по биометрии на поезда "Сапсан"
РЖД в ближайшее время начнут тестировать посадку по биометрии на поезда "Сапсан"
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. РЖД в ближайшее время начнут тестировать посадку по биометрии на поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников.
Он напомнил, что пилотные проекты посадки в поезда по биометрии уже запущены на ряде маршрутов в России.
"В самое ближайшее время мы начнем тестирование посадки в поезда "Сапсан", - сообщил Колесников, выступая на форуме "Общественный транспорт 2026".
Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.