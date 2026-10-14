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РЖД ожидают поезд "Финист" на аккумуляторных батареях в 2028-2029 годах

РЖД ожидают поезд "Финист" на аккумуляторных батареях в 2028-2029 годах - 14.10.2026, ПРАЙМ

РЖД ожидают поезд "Финист" на аккумуляторных батареях в 2028-2029 годах

РЖД ожидают поезд "Финист" на аккумуляторных батареях в 2028-2029 годах, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T17:59+0300

2026-10-14T17:59+0300

2026-10-14T17:59+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. РЖД ожидают поезд "Финист" на аккумуляторных батареях в 2028-2029 годах, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. "Финисты " выпускает завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") в городе Верхняя Пышма. Уже производятся поезда серии ЭС104, работающие на постоянном токе, - "Финист" и двухсистемные "Финисты" серии ЭС105, работающие как на постоянном, так и переменном токе. "Теперь добавляется возможность работы на аккумуляторных батареях … Мы ожидаем завершения этой работы в 2028-2029 годах", - ответил Колесников на вопрос о сроках создания аккумуляторной версии поезда "Финист" на форуме "Общественный транспорт 2026". По его словам, появление модели перевозок с применением поездов на аккумуляторах особенно будет интересно для внутриагломерационных перевозок и перевозок, которые находятся в ближайших границах больших агломераций, потому что очень часто в больших городах сетка железных дорог разных направлений и с разными видами тяги. "Появление подобного поезда обеспечит единообразие применения подвижного состава, единообразие технологических решений с точки зрения условий перевозки и отсутствие необходимости больших капитальных вложений в электрификацию", - отметил замглавы РЖД. Форум "Общественный транспорт 2026" проходит 14–15 октября в Москве. РИА Новости является генеральным информационным партнером.

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бизнес, газ, москва, ржд, "синара"