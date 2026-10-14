https://1prime.ru/20261014/samara-874207810.html
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
В аэропорту Самары ввели временные ограничения - 14.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары, сообщает Росавиация. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T04:18+0300
2026-10-14T04:18+0300
2026-10-14T04:18+0300
бизнес
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Самары ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В Росавиации отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, самара, росавиация
Бизнес, САМАРА, Росавиация
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Самары ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В Росавиации отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.