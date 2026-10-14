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В Саранске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Саранске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Саранске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саранска, сообщает Росавиация. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T23:38+0300
2026-10-14T23:38+0300
2026-10-14T23:38+0300
бизнес
саранск
росавиация
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саранска, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Саранска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, саранск, росавиация
Бизнес, САРАНСК, Росавиация
В Саранске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Саранска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саранска, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Саранска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.