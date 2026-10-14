https://1prime.ru/20261014/saransk-874254532.html

В Саранске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Саранске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 14.10.2026, ПРАЙМ

В Саранске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саранска, сообщает Росавиация. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T23:38+0300

2026-10-14T23:38+0300

2026-10-14T23:38+0300

бизнес

саранск

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874254532.jpg?1792010306

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саранска, сообщает Росавиация. "Аэропорт Саранска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

саранск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, саранск, росавиация