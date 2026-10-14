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В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 14.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T07:55+0300
2026-10-14T07:55+0300
2026-10-14T07:55+0300
бизнес
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росавиация
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов