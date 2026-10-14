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Суд проверит обоснованность заявления Сбербанка о банкротстве "Евротранса"

Суд проверит обоснованность заявления Сбербанка о банкротстве "Евротранса" - 14.10.2026, ПРАЙМ

Суд проверит обоснованность заявления Сбербанка о банкротстве "Евротранса"

Арбитражный суд Московской области назначил на 12 ноября проверку обоснованности заявления Сбербанка, требующего признать банкротом топливного оператора ПАО... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T08:45+0300

2026-10-14T08:45+0300

2026-10-14T08:45+0300

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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области назначил на 12 ноября проверку обоснованности заявления Сбербанка, требующего признать банкротом топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса"), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление поступило в суд 12 октября, во вторник суд принял его к рассмотрению. Размер задолженности компании перед банком пока не сообщается. Сбербанк, банк "Россия" и ООО "Альфамонолит" с 24 по 26 сентября разместили на Федресурсе сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса". "Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, банки, евротранс, сбербанк