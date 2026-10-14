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Сбербанк подтвердил факт атаки на центр обработки данных под Саратовом

Сбербанк подтвердил факт атаки на центр обработки данных под Саратовом - 14.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк подтвердил факт атаки на центр обработки данных под Саратовом

Сбербанк подтверждает факт атаки на Центр обработки данных в Саратовской области, при этом все системы банка работают штатно, сообщил журналистам первый зампред | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T10:45+0300

2026-10-14T10:45+0300

2026-10-14T10:45+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Сбербанк подтверждает факт атаки на Центр обработки данных в Саратовской области, при этом все системы банка работают штатно, сообщил журналистам первый зампред Александр Ведяхин. Ранее утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке БПЛА на Балаково в Саратовской области. Один человек, по предварительной информации, погиб. "Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы Сбербанка работают штатно, без сбоев", - сказал Ведяхин, отвечая на вопрос, была ли задета инфраструктура банка в Саратовской области из-за атак.

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