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Сбербанк подтвердил факт атаки на центр обработки данных под Саратовом
Сбербанк подтвердил факт атаки на центр обработки данных под Саратовом - 14.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк подтвердил факт атаки на центр обработки данных под Саратовом
Сбербанк подтверждает факт атаки на Центр обработки данных в Саратовской области, при этом все системы банка работают штатно, сообщил журналистам первый зампред | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T10:45+0300
2026-10-14T10:45+0300
2026-10-14T10:45+0300
банки
финансы
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сбербанк
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Сбербанк подтверждает факт атаки на Центр обработки данных в Саратовской области, при этом все системы банка работают штатно, сообщил журналистам первый зампред Александр Ведяхин.
Ранее утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке БПЛА на Балаково в Саратовской области. Один человек, по предварительной информации, погиб.
"Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы Сбербанка работают штатно, без сбоев", - сказал Ведяхин, отвечая на вопрос, была ли задета инфраструктура банка в Саратовской области из-за атак.
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банки, финансы, россия, сбербанк
Банки, Финансы, РОССИЯ, Сбербанк
Сбербанк подтвердил факт атаки на центр обработки данных под Саратовом
Сбербанк подтвердил факт атаки на Центр обработки данных в Саратовской области
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Сбербанк подтверждает факт атаки на Центр обработки данных в Саратовской области, при этом все системы банка работают штатно, сообщил журналистам первый зампред Александр Ведяхин.
Ранее утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке БПЛА на Балаково в Саратовской области. Один человек, по предварительной информации, погиб.
"Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы Сбербанка работают штатно, без сбоев", - сказал Ведяхин, отвечая на вопрос, была ли задета инфраструктура банка в Саратовской области из-за атак.