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В России заявили о готовности поставлять фармпрепараты на рынок Чили

В России заявили о готовности поставлять фармпрепараты на рынок Чили - 14.10.2026, ПРАЙМ

В России заявили о готовности поставлять фармпрепараты на рынок Чили

Фармацевтика является очень перспективной сферой для сотрудничества России и Чили, российские компании уже работают над поставками продукции на этот рынок,... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T20:34+0300

2026-10-14T20:34+0300

2026-10-14T20:37+0300

россия

чили

латинская америка

венесуэла

"герофарм"

воз

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САНТЬЯГО, 14 окт – ПРАЙМ. Фармацевтика является очень перспективной сферой для сотрудничества России и Чили, российские компании уже работают над поставками продукции на этот рынок, заявила генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (СЭСЛА) Татьяна Машкова. Она является участником первого Научно-технологического форума России и стран Латинской Америки "Пространственные данные для устойчивого развития", который проходит в Сантьяго с 13 по 18 октября. Организаторами являются Московский государственный университет геодезии и картографии и Университет Сантьяго-де-Чили. "Хотелось бы отдельно остановиться на фармацевтике - это, на мой взгляд, крайне перспективная сфера. Да, в Чили представлены крупнейшие мировые фармкомпании, но и у России есть весомые преимущества: собственные технологии и уже готовые продукты, которые вполне можно предложить на этом рынке", - отметила Машкова в своем выступлении. "Сейчас мы работаем с этой темой", - добавила она. Российские лекарства уже присутствуют на рынках Латинской Америки: "Герофарм" с 2019 года остается единственным поставщиком инсулина в Венесуэлу и планирует локализацию производства, в Никарагуа работает совместное предприятие по выпуску вакцин, получивших предквалификацию ВОЗ, ChemRar готовится поставлять в Мексику противоопухолевый препарат Sunitinib, а на Кубе Россия в 2025 году представила национальный стенд с участием 22 компаний и провела переговоры с BioCubaFarma.

чили

латинская америка

венесуэла

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, чили, латинская америка, венесуэла, "герофарм", воз