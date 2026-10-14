Суд Гамбурга начал рассмотрение дела о подрыве "Северных потоков"
Суд в Гамбуре начал рассмотрение дела обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков"
© Командование обороны Дании | Перейти в медиабанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток - 2"
© Командование обороны Дании
ГАМБУРГ, 14 окт - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга в среду начал рассмотрение дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северные потоки". В зале заседаний присутствуют представители федеральной прокуратуры Германии, подсудимый, защита и журналисты.
Представитель федеральной прокуратуры ФРГ приступил к оглашению обвинительного заключения перед судейской коллегией. По словам прокурора, Кузнецов являлся руководителем оперативной группы и координировал действия соучастников диверсии. Как заявил прокурор в ходе оглашения обвинительного заключения в Высшем земельном суде Гамбурга, диверсия в акватории Балтийского моря в сентябре 2022 года осуществлялась "по поручению государственных структур Украины".
Согласно обвинительному акту, в сентябре 2022 года диверсанты на арендованной в Ростоке парусной яхте "Андромеда" доставили взрывчатку в акваторию Балтийского моря, после чего осуществили подрывы ниток российских экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".
Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии и экстрадировали в Германию. В июне федеральная прокуратура Германии предъявила ему обвинения в соучастии в координации теракта и пособничестве в военном преступлении.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала.