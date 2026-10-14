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Суд Гамбурга начал рассмотрение дела о подрыве "Северных потоков"

Суд Гамбурга начал рассмотрение дела о подрыве "Северных потоков" - 14.10.2026, ПРАЙМ

Суд Гамбурга начал рассмотрение дела о подрыве "Северных потоков"

Высший земельный суд Гамбурга в среду начал рассмотрение дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:24+0300

2026-10-14T12:24+0300

2026-10-14T12:35+0300

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ГАМБУРГ, 14 окт - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга в среду начал рассмотрение дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северные потоки". В зале заседаний присутствуют представители федеральной прокуратуры Германии, подсудимый, защита и журналисты.Представитель федеральной прокуратуры ФРГ приступил к оглашению обвинительного заключения перед судейской коллегией. По словам прокурора, Кузнецов являлся руководителем оперативной группы и координировал действия соучастников диверсии. Как заявил прокурор в ходе оглашения обвинительного заключения в Высшем земельном суде Гамбурга, диверсия в акватории Балтийского моря в сентябре 2022 года осуществлялась "по поручению государственных структур Украины".Согласно обвинительному акту, в сентябре 2022 года диверсанты на арендованной в Ростоке парусной яхте "Андромеда" доставили взрывчатку в акваторию Балтийского моря, после чего осуществили подрывы ниток российских экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии и экстрадировали в Германию. В июне федеральная прокуратура Германии предъявила ему обвинения в соучастии в координации теракта и пособничестве в военном преступлении.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала.

германия

италия

европа

украина

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газ, германия, италия, европа, дмитрий песков, северный поток - 2, россия, мировая экономика, украина, балтийское море