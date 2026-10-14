Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд Гамбурга начал рассмотрение дела о подрыве "Северных потоков" - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/severnyy-874221949.html
Суд Гамбурга начал рассмотрение дела о подрыве "Северных потоков"
Суд Гамбурга начал рассмотрение дела о подрыве "Северных потоков" - 14.10.2026, ПРАЙМ
Суд Гамбурга начал рассмотрение дела о подрыве "Северных потоков"
Высший земельный суд Гамбурга в среду начал рассмотрение дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:24+0300
2026-10-14T12:35+0300
газ
германия
италия
европа
дмитрий песков
северный поток - 2
россия
мировая экономика
украина
балтийское море
https://img.cdn1prime.ru/img/83834/11/838341130_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_bb848f7bf0bdf4f299921f15b4cfc152.jpg
ГАМБУРГ, 14 окт - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга в среду начал рассмотрение дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северные потоки". В зале заседаний присутствуют представители федеральной прокуратуры Германии, подсудимый, защита и журналисты.Представитель федеральной прокуратуры ФРГ приступил к оглашению обвинительного заключения перед судейской коллегией. По словам прокурора, Кузнецов являлся руководителем оперативной группы и координировал действия соучастников диверсии. Как заявил прокурор в ходе оглашения обвинительного заключения в Высшем земельном суде Гамбурга, диверсия в акватории Балтийского моря в сентябре 2022 года осуществлялась "по поручению государственных структур Украины".Согласно обвинительному акту, в сентябре 2022 года диверсанты на арендованной в Ростоке парусной яхте "Андромеда" доставили взрывчатку в акваторию Балтийского моря, после чего осуществили подрывы ниток российских экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии и экстрадировали в Германию. В июне федеральная прокуратура Германии предъявила ему обвинения в соучастии в координации теракта и пособничестве в военном преступлении.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала.
германия
италия
европа
украина
балтийское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/83834/11/838341130_0:0:925:694_1920x0_80_0_0_48a1dd6ffa95d8baabd7538f19fbbd14.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, германия, италия, европа, дмитрий песков, северный поток - 2, россия, мировая экономика, украина, балтийское море
Газ, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, Северный поток - 2, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, Балтийское море
12:24 14.10.2026 (обновлено: 12:35 14.10.2026)
 
Суд Гамбурга начал рассмотрение дела о подрыве "Северных потоков"

Суд в Гамбуре начал рассмотрение дела обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков"

© Командование обороны Дании | Перейти в медиабанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток - 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток - 2
© Командование обороны Дании
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ГАМБУРГ, 14 окт - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга в среду начал рассмотрение дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северные потоки". В зале заседаний присутствуют представители федеральной прокуратуры Германии, подсудимый, защита и журналисты.
Представитель федеральной прокуратуры ФРГ приступил к оглашению обвинительного заключения перед судейской коллегией. По словам прокурора, Кузнецов являлся руководителем оперативной группы и координировал действия соучастников диверсии. Как заявил прокурор в ходе оглашения обвинительного заключения в Высшем земельном суде Гамбурга, диверсия в акватории Балтийского моря в сентябре 2022 года осуществлялась "по поручению государственных структур Украины".
Согласно обвинительному акту, в сентябре 2022 года диверсанты на арендованной в Ростоке парусной яхте "Андромеда" доставили взрывчатку в акваторию Балтийского моря, после чего осуществили подрывы ниток российских экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".
Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии и экстрадировали в Германию. В июне федеральная прокуратура Германии предъявила ему обвинения в соучастии в координации теракта и пособничестве в военном преступлении.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала.
 
ГазГЕРМАНИЯИТАЛИЯЕВРОПАДмитрий ПесковСеверный поток - 2РОССИЯМировая экономикаУКРАИНАБалтийское море
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала