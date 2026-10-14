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"Северсталь" вывела на проектную мощность новый складской комплекс

"Северсталь" вывела на проектную мощность новый складской комплекс - 14.10.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" вывела на проектную мощность новый складской комплекс

"Северсталь" вывела на проектную мощность новый складской комплекс для хранения и отгрузки готовой продукции со стана горячей прокатки на Череповецком... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:09+0300

2026-10-14T13:09+0300

2026-10-14T13:09+0300

бизнес

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северсталь

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Северсталь" вывела на проектную мощность новый складской комплекс для хранения и отгрузки готовой продукции со стана горячей прокатки на Череповецком металлургическом комбинате, инвестиции в его строительство оцениваются в 5 миллиардов рублей, сообщила компания. "Северсталь" вывела на проектную мощность новый складской комплекс для хранения и отгрузки готовой продукции со стана 2000 на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь"). Сегодня с площадки ежемесячно отгружается около 50 тысяч тонн металлопроката", - сказано в сообщении. Отмечается, что строительство комплекса - часть стратегической программы увеличения производства металлопроката на этом стане. Оно позволило сократить транспортное плечо между станом и складом, повысить качество продукции и общую эффективность производственной цепочки, считают в компании. "Стан 2000 – самый производительный агрегат горячей прокатки ЧерМК. Он выпускает более 6,5 миллиона тонн металлопроката в год", - цитирует пресс-служба генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова. "Строительство складского комплекса стоимостью порядка 5 миллиарда рублей позволило разгрузить технологическую цепочку, повысить гибкость поставок и обеспечить клиентам дополнительные объемы готовой продукции", – добавил он. По его словам, новый объект рассчитан на одновременное хранение до 8 тысяч тонн рулонной продукции, а короткое транспортное плечо уже позволило снизить расходный коэффициент металла и сократить издержки. "Именно с этим проектом мы связываем стратегические цели по увеличению выпуска проката на стане 2000 до 7 миллионов тонн в год для различных сегментов промышленности", - добавил Виноградов. Согласно релизу, в настоящее время на площадку переведена отгрузка тонкого проката. Комплекс обеспечивает вариативность маршрутов поставок и повышает гибкость производства в периоды реконструкции смежных агрегатов, полагают в компании. В "Северстали" уточнили, что развитие инфраструктуры продолжается - сейчас на территории возводится площадка под стоянку автотранспорта, что позволит увеличить объемы автомобильных отправок и диверсифицировать каналы поставок. В начале октября "Северсталь" заявила, что приобрела один из крупнейших производственно-складских комплексов Подмосковья, ООО "Дмитровский металлоцентр", для усиления трубного направления, это позволит нарастить продажи "Северсталь Сети" на 700 тысяч тонн в год.

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бизнес, московская область, подмосковье, северсталь